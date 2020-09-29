لايف ستايل

بألوان مبهجة وتورتة.. رضوى الشربيني تكشف عن عمرها: تقريبا كبرت

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لايف ستايل

رضوى الشربيني

احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني بعيد ميلادها مع جمهورها ومتابعيها وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت رضوى صورة لها وهي ممسكة بتورتة عليها صور كثير لها في عدة مناسبات وبملابس مختلفة، وكانت مرتدية فستانا له ألوان مبهجية تلائم مع احتفالها بعيد ميلادها.

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وكشفت رضوى الشربيني عن عمرها، حيث كتبت في تعليقها على الصور، "أنا تميت 39 سنة.. وتقريبا كبرت".

وتفاعل مع رضوى الجمهور والمتابعون عبر الإعجابات والتعليقات، والتي أشادت بشبابها المعهود، وكان من بينها، "كل سنة وانتي طيبة يا دودو عقبال مليون سنة بصحة وسعادة وفرحانة ببناتك ويباركلك فيهم يا رب"، و"زي القمر برضو كل سنة وانتي طيبة يا روح قلبي".

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