تفاصيل سلسلة نور عمرو دياب المثيرة الجدل: بأكثر من 42 ألف جنيه

لايف ستايل

نشرت نور عمرو دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب، صورا جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثارت حولها الكثير من الجدل، بسبب السلسلة التي ارتدتها، حيث اعتبرها بعض المتابعين "صليب".

ولكن السلسلة التي ارتدتها نور ليست صليبا، وإنما هي واحدة من أقدم الستايلات لدى ماركة المجوهات الشهيرة Van Cleef & Arpels، حيث أطلقت مجموعتها الأولى عام 1968، وتميزت تلك المجموعة بزهرة ألامبرا الشهيرة، والتي أصبحت تميز كل مجموعاتها من المجوهرات على مدار أكثر من 50 عاما من التجدد.

Advertisements

ويعرض موقع Van Cleef & Arpels، السلسلة باعتبارها واحدة من أقدم القطع التي صممها منذ سنين، وهي مصنوعة من الذهب الأحمر، واللؤلؤ، وهي متاحة للبيع عبر الموقع بـ2680 دولارا أمريكيا أي ما يعادل، 42 ألفا و242 جنيها مصريا.

قصة صورة نور بالسلسلة

وكانت نور قد نشرت صورتها وكتبت في تعليقها عليها "عقد كعكات شعري"، وهي مرتدية بلوزة ذات أكمام طويلة مزودة بحزام من الخصر، وبنطلون جينز.

وجاءت التعليقات على الصورة، "صليب؟" "سؤال هو دا صليب؟" "ده صليب فعلًا؟".