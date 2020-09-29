"الطفل كاظم" في "الدادة دودي" لـ"هن": اتفاجئت من ردود الأفعال على تغيير شكلي

علاقات و مجتمع

مئات الآلاف من التعليقات، انهالت على صور خطوبة الفنان الشاب أحمد عماد خلال الشهر الجاري، بعد تغير ملحوظ في ملامحه، مقارنة بمظهره في فيلم "الدادة دودي" عام 2008، الذي جسد خلاله شخصية "الطفل كاظم" الذي يعاني من الاكتئاب والوحدة.

أحمد عماد: في بنت قالتلي الكراش راح مني

"فرحان جدًا بردود الأفعال على سوشيال ميديا، وإن الناس لسه فكراني".. بتلك الكلمات أعرب "عماد" عن سعادته باحتفاء رواد مواقع التواصل الاجتماعي به، مضيفًا خلال حديثه لـ"هن"، أنه تابع كل التعليقات وبادر بالرد على الجميع، "كان في كلام لطيف من البنات، زي اللي كتبت الكراش بتاعي راح مني خلاص"، مؤكدًا أن خطيبته تستقبل تلك "المعاكسات" بـ"الضحك" والتجاوز.

الصور التي تسببت في عودة الحديث عن "كاظم"، تخفي وراءها قصة حب بدأت بصداقة منذ 5 سنوات ثم تحولت لحالة عشق انتهت بالارتباط رسميًا، على أن يتم الزواج في صيف 2021.

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"الطفل كاظم": لم أعتزال العمل الفني

وعن اعتزاله العمل الفني بعد "كاظم"، يؤكد "عماد" أنه لا يزال يعمل في المجال الفني، وشارك في عدة أعمال خلال الـ12 عاما بعد "الدادة دودي"، منها: "حرب كرموز" و"ظل الرئيس".

يشار إلى أنه خلال الساعات الماضية، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صور الخطوبة، متفاعلين معها بتعليقات تنوعت بين المباركة والاستغراب من تبدل ملامح "الطفل كاظم"، أبرزها: "هو أنت كبرت إمتى.. أنا مش مصدقة إن الدادة دودي عدى عليه 12 سنة"، و"هضمك كدة لقائمة الكراش مع أحمد عز"، و"أنت أكيد مش كاظم وبتضحك علينا"، "شكلك اتغير تماما".