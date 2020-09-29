كيك الترند.. طريقة عمل التريليتشيا

مطبخ

كتب: هن - 03:40 ص | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

أصبح كيك التريليتشيا، هو الترند المنتشر حاليا عبر مجموعات إعداد الطعام على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكيك التريليتشيا من المطبخ التركي، وتعرف كذلك بكيك الحليب، أو كيك الحليب التركية. المقادير صوص الحليب 3 أكواب حليب في درجة حرارة الغرفة. كوب كريمة خفق. ملعقة صغيرة فانيليا. الكريمة البيضاء كوب كريمة خفق. 2 ملعقة كبيرة سكر بودرة. الكراميل كوب ونصف سكر. 2 ملعقة كبيرة زبدة. كوب كريمة سائلة. مقادير الكيك 5 بيضات. كوب سكر. كوب ونصف دقيق. Advertisements نصف كوب زيت نباتي. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. رشة ملح. بشر ليمونة. عصير ليمونة. طريقة عمل كيك التريليتشيا يجهز الكراميل بالطريقة التقليدية ويترك جانبا. يسخني الفرن على 180 درجة. يخفق البيض والفانيليا ورشة الملح مع السكر إلى أن يرتفع الخليط ويتضاعف حجمه 3 أضعاف. يضاف الدقيق المنخول مع البيكنج بودر ويحرك يدويا ثم يضاف الزيت. يسكب خليط الكيك في بايركس مدهون أو على ورق زبدة. يدخل الكيك فرن حامي مسبقا لمدة نصف ساعة على حرارة ١٨٠درجة. بعد إخراج الكيك من الفرن يشكل بها ثقوب بعود خشب. تخلط مكونات صوص الحليب بالملعقة وتصب على الكيك. تخلط مكونات الكريمة البيضاء ويدهن بها وجه الكيك. أخيرا يصب صوص الكراميل على الكيك. يزين الكيك بخطوط من الكريمة البيضاء. تدخل الكيكة الثلاجة ساعتين على الأقل ثم تقدم.

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