كتب: هن - 03:26 ص | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل أرز معمر بالجمبري، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، ويمكن تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير عمل أرز معمر بالجمبري نصف كيلو جمبري. 1 كوب أرز بسمتي. نصف كوب كريمة. نصف كوب لبن. 1 كوب ماء مغلي. 1 ملعقة زبدة. قشطة. 1 فص ثوم مفروم. 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون. 2 ملعقة صغيرة ملح. Advertisements فلفل أسود. قرفة. شبت. طريقة عمل أرز معمر بالجمبري يشوح الجمبري في الزبدة ويضاف له الملح والفلفل والقرفة والثوم مفروم. ثم يضاف عصير الليمون والأرز ويشوحوا جيدا. يدهن الطاجن بزبدة من جميع الجوانب. ثم يوضع الأرز بالجمبري في الطاجن. ويضاف لهم كوب ماء مغلي وشبت. في وعاء على النار يسخن اللبن والكريمة. ثم يضافوا على طاجن الأرز. يدخل الفرن على نار متوسطة حتى يتشرب السائل. ثم تخفض الحرارة ويغطى ويترك في الفرن حتى تمام الطهي.

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