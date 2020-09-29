اللسان الأملس.. علامات يحملها اللسان تنبئ بنقص فيتامين B12

صحة
كتب: وكالات -
03:10 ص | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
قد لا يعرف البعض أنه يعاني من نقص فيتامين B12، إلا أن هناك بعض الأعراض التي تظهر على اللسان تكشف عن ذلك.
ووفقا للموقع الطبي WebMD، فإن بعض المرضى يجدون أن لسانهم يبدو أكثر نعومة مما اعتادوا عليه، وهذا ينتج عن حالة تعرف باسم التهاب اللسان، والتي رُبطت بنقص فيتامين B12.
ومن بين الأعراض كذلك التي تظهر على اللسان أن يظهر أكثر لمعانا من المعتاد، وقد تشعر بألم شديد فيه.
وأضاف الموقع الطبي: "لسان أملس - قد يسميه طبيبنا التهاب اللسان الضموري، وتبدأ نتوءات صغيرة على لسانك تسمى الحليمات، في التلاشي، وهذا يجعله يبدو ناعما ولامعًا، يمكن أن تسببه العدوى والأدوية والحالات الأخرى أيضا".
ولكن لمجرد أن لسانك يبدو منتفخا، فهذا لا يعني بالضرورة أن لديك نقصا في فيتامين B12، ويمكن أن يكون ناتجا عن رد فعل تحسسي أو انخفاض مستويات الحديد، أو حتى جرح أو حرق في لسانك.
ومن المرجح أن تكون الحالة ناتجة عن نقص فيتامين B12، إذا كان مصحوبا بأي من الأعراض الأكثر شيوعا.
وقد تشمل أعراض نقص B12 الأخرى وجود صعوبة في المشي، واضطرابات في الرؤية، وتقرحات في الفم.
ويعد أفضل مصادر فيتامين B12، تشمل لحم البقر والكبد ومنتجات الألبان والبيض والسلمون.
يذكر أن فيتامين B12 مكونا مهما لصحة للجسم، حيث إنه ضروري لصنع خلايا الدم الحمراء، ويمكن أن تتطور علامات النقص ببطء شديد، لذلك قد يكون من الصعب تشخيص الحالة.
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