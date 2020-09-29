هذه الفاكهة مفيدة للقلب والأمعاء والعظام.. احرص على تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال المركز الألماني للتغذية إن التين يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه مفيد لصحة القلب والعظام والأعصاب والنظر والأمعاء والبشرة.

وأوضح المركز أن التين يعد كنزا من المعادن والفيتامينات؛ فهو غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم المهمين لصحة القلب، والكالسيوم المهم لصحة العظام، والحديد المهم لبناء الدم، وفيتامين A المهم لصحة النظر وجمال البشرة وفيتامينات B المهمة لصحة الأعصاب، ومنها فيتامين B7 المعروف باسم "البيوتين" والمهم لجمال البشرة والشعر والأظافر.

كما يزخر التين بالألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط عملية الهضم، ومن ثم تحارب الإمساك.

وبالإضافة إلى ذلك، يمتاز التين بأنه قليل السعرات الحرارية؛ ومن ثم فهو يساعد على التمتع بالرشاقة.

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