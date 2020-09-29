طريقة عمل سموذي البلح باللبن

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سموذي البلح باللبن من المشروبات ذات الشعبية الكبيرة، بسبب مذاقها المميز وقيمتها الغذائية العالية، وسط تساؤل العديد من ربات البيوت على طريقة تحضيره في المنزل.
وفيما يلي وصفة سهلة لتحضير سموذي البلح باللبن في المنزل، على طريقة الشيف أسامة السيد، مقدمة برنامج طهي على شاشة "سي بي سي سفرة".
مقادير سموذي البلح باللبن
كوب تمر منزوع البذر
كوب ماء دافئ
ملعقة كبيرة دبس البلح
كوب حليب
طريقة تحضير سموذي البلح باللبن
- يجب نقع البلح في الماء الدافئ لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- وضع البلح بعد نقعه في الخلاط الكهربائي مع دبس البلح والحليب.
- خفق جميع المكونات لمدة دقيقتين حتى تتداخل ويذوب البلح.
- وضع السموذي في كأس التقديم ويُزين بقليل من قطع البلح.
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