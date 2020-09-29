طفل بورسعيد ليس الأول.. حوادث موت وإصابة عديدة بسبب "بابجي"

علاقات و مجتمع

توفى طفل من محافظة بورسعيد، بالسكتة القلبية نتيجة تركيزه لساعات طويلة في لعبة "بابجي"، وذلك بعد زيادة الأدرينالين، ما تسبب في إصابته بالسكتة القلبية، ونقل على إثر إصابته للمستشفى، ولكنه وصل جثة هامد، ووجد بجانبه الموبايل مفتوح على اللعبة.

هذه الحادثة ليست الأولى، التي تنتج عنها إصابة أو وفاة طفل بسبب لعبة "بابجي".

إصابة طفل بسبب بابجي

وتعرض طفل آخر إلى جروح خطيرة بسبب اللعبة الشهيرة، ويروي الدكتور عمرو عبدالمنعم، أستاذ جراحة القلب والصدر تفاصيل الواقعة مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "الحمد الله الجروح لم تكن نافذة وتم عمل الإسعافات للمصاب، ولكن كنت فى حالة ذهول من الإصابة، خاصة بعدما علمت أنه تفوق على صديقه في هذه اللعبة ما دعى الآخر للانتقام منه".

ومن جهتها قالت الدكتورة أمل البنداري، أخصائية النساء والتوليد بمستشفى كفر الزيات العام، خلال اتصال مشترك، إن نجل شقيقتها هو الذي تعرض لاعتداء من أحد أصدقائه، بعدما تغلب عليه في لعبة "بابجي".

وأضافت: "بعد ما فاز على زميله قال له أنت موتني في اللعبة وأنا هموتك حقيقي"، مؤكدة أن نجل شقيقتها شاب خلوق ومهذب ولا توجد لديه أي ميول عدوانية، ولكن أصيب بـ 4 جروح قطعية.

وأوضحت أن حياة البشر غالية وليست بالأمر الهين أو البسيط، وعلينا تحذير أبنائنا بالابتعاد عن الألعاب التي تنمي العنف والجريمة، حماية لهم وللحفاظ على النشء المصري: "حياة الإنسان مش رخصية وأي شئ يهدد حياة البشر يستدعي تدخل الدولة".

Advertisements

وفاة مراهق بسبب بابجي

لم يتناول الطعام والشراب لأيام، وذلك بعد أن قرر مراهق يبلغ 16 عامًا، في الهند الامتناع عن الطعام والشراب مما تسبب في وفاته بالسكتة القلبية، بعد إصابته بجفاف شديد نتيجة انغماسه في اللعبة، لدرجه أنه تخطى وجبات الطعام لعدة أيام وامتنع عن شرب الماء.

وأكد والد الطفل "فوركان قريشي"، بأن ابنه كان منجذبا للعبة بشكل مبالغ فيه حيث كان يتناول وجبة الإفطار فقط، ثم يبدأ في ممارسة اللعبة ساعات طويلة.

انتحار طفل بسبب بابجي

حرمت أسرة هندية طفلها من استخدام الهاتف ليلعب بابجي، فأقدم على الانتحار عبر مروحة هوائية معلقة في سقف غرفته.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن العائلة عثرت على المراهق في غرفته، في حين عرف عنه إدمانه لعبة "PUBG"، التي يشارك فيها 100 لاعب في آن واحد، غالبيتهم يستخدمون هواتفهم الذكية للعب.

وفاة صبي بسبب Pubg

إدمان استحوذ على مراهق صغير في لعبة "ببجي" الشهيرة ليتسبب في وفاته بعدما ظل يلعب لعدة أيام متتالية.

تعود الواقعة إلى قرية "Jujjulakunta" بمنطقة " West Godavari" بالهند، حيث كان المراهق البالغ من العمر 16 عاما، يقيم في المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا، ويقضي معظم وقته في لعب الألعاب الإلكترونية وخاصة لعبة Pubg.

واعتاد الصبي على لعب "ببجي" لعدة أيام مستمرة بشكل متواصل دون أن يشرب رشفة من الماء أو لقمة ليأكلها، ما تسبب في مرضه في غضون أيام قليلة بسبب الجفاف الشديد.

نقلته أسرته إلى مستشفى قريب في مدينة إلورو، حيث جرى فحصه أيضًا للكشف عن فيروس كورونا، وجاءت نتيجة فحصه سلبية ولكنه عانى من إسهال شديد، ثم توفى بعد بضع ساعات، وفقا لموقع "نيوز 18" الهندي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا الحادث، ففي وقت سابق من هذا العام، توفى صبي آخر يبلغ من العمر 16 عامًا بسبب سكتة قلبية، بعد أن لعب اللعبة بشكل مستمر لمدة ست ساعات.