فيديو.. نادين نجيم: المرأة الذكية هي اللي تدير دفة العلاقة الزوجية

علاقات و مجتمع
حلت الفنانة نادين نجيم، ضيفة على برنامج "قعدة رجالة" في موسمه الثالث، وتحدثت عن دور المرأة وعلاقتها بالرجل، وقالت خلال حديثها مع نيقولا معوض مقدم البرنامج، "أنت مين رباك وخلاك راجل، أكيد أمك، يعني امرأة".
واستنكرت أن تكون المرأة متكلة على الرجل، "ماليش دعوة بخلق المرأة من ضلع الرجل، المرأة لا فوقه ولا تحته ولا وراه، هي حده، واللي عنده عقدة نقص، بيحب تكون المرأة ورا وهو قدام، والذكية اللي تخلي الرجل يحس أنه متحكم في كل شيء، بس هي اللي دايرة الدفة، لأنه طفل صغير بده يحس أنه هيك متحكم".
وقالت نادين، "لازم تحسس الرجل أنه متحكم، لأنه طفل مدلل"، وأكملت، "مع الرجال أنا بحكم قلبي، بس من ورا الانفتاح اتغيرت فكرة الزواج، ولازم يكون لكل حد مكان يرتاح فيه بمفرده".
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