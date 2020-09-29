هل يحتاج جسمك للمكملات الغذائية؟.. 5 علامات تخبرك بذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل: عندما لا يحصل الجسم على المستويات اللازمة من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها لدعم حالته الصحية من الأطعمة التي يتم تناولها، تظهر بعض العلامات المرضية، التي تخبر الشخص بضرورة تناول المكملات الغذائية. اضغط هنا

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