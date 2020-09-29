تجعل جسمك محرقة دهون.. 5 عادات صباحية ابدأ يومك بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: يساعد اتباع بعض العادات الصحية في الصباح على تحفيز عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي زيادة معدل حرق الدهون بالجسم، ما يساعد على فقدان الوزن الزائد الذي يواجه بعض الأشخاص صعوبة في التخلص منه. اضغط هنا

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