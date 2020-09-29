كتب: هن - 12:17 ص | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

تبحث السيدات عن طريقة جديدة لتقديم الـ "سبرنج رول" ولذلك تقترح "هُن" تحضيرها بالتونة للشيف زينب مصطفى. مقادير سبرنج رول التونة ورق جلاش 50 جرام زبدة 200 جرام جبن شيدر مبشور 1 كوب زيتون أسود مفروم 1 بصلة مفرومة Advertisements 1 ملعقة كبيرة هريسة شطة زيت للقلي 2 علبة تونة مملحة خليط ماء ودقيق للغلق خس فرنسي للتقديم طريقة تحضير سبرنج رول التونة تخلط الجبنة الشيدر المبشورة مع الزيتون الأسود المفروم والبصل المفروم وهريسة الشطة والتونة تقطع أوراق الجلاش إلى نصفين يلف الجلاش بخليط التونة للحصول على أصابع السبرينج رولز تغلق الأطراف بخليط الدقيق والماء تقلى في الزيت حتى الحصول على اللون الذهبي ويقدم

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