الامارات | «وزارة شؤون المجلس الوطني» تحصد 3 جوائز في «ستيفي العالمية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «وزارة شؤون المجلس الوطني» تحصد 3 جوائز في «ستيفي العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي ثلاث جوائز ضمن جائزة «ستيفي العالمية» لعام 2020، والتي تعد أرفع الجوائز الدولية في مجال الإبداع والتميّز المؤسسي والموارد البشرية والأعمال في العالم، متفوقة على أكثر من 3800 جهة عالمية حكومية وخاصة من 63 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتركزت الجوائز التي حصلت عليها الوزارة، للعام الثاني على التوالي، في مجال الإبداع والتميز المؤسسي والموارد البشرية والأعمال في العالم، حيث حصلت على المرتبة الأولى بالجائزة الذهبية عن فئة أفضل إدارة للموارد البشرية، كما حصلت كذلك على المرتبة الأولى بالجائزة الذهبية عن فئة الإنجازات في المالية، وحصلت على المرتبة الثالثة بالجائزة البرونزية عن فئة منظمة العام للجهات الحكومية.

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وقال وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، طارق هلال لوتاه: «إن الوزارة تحرص على تطبيق أفضل المعايير العالمية وتوظيف الابتكار في جميع مجالات العمل، وما يسهم بدوره في الارتقاء بالأداء وتحقيق التميز والريادة في تقديم الخدمات، وبما يواكب توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات».

وأضاف: «نعمل كفريق واحد ونحرص على تقديم الخدمات برؤية مختلفة، تحقق أعلى معايير السعادة للمتعاملين، وأتوجه بالشكر هنا إلى موظفي الوزارة الذين بذلوا الجهود المضاعفة وعملوا بجد واجتهاد لتحقيق هذا الإنجاز الذي هو مصدر فخر لنا جميعاً».

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