الامارات | خبراء ألمان يحذرون من إدمان المراهقين لمسكنات الآلام

شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء ألمان يحذرون من إدمان المراهقين لمسكنات الآلام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر أطباء الإدمان في ألمانيا من تزايد تعاطي الشباب لمسكنات الآلام. وقال موريس كابانيس، كبير الاستشاريين في مستشفى طب الإدمان والسلوك التعلقي في مدينة شتوتغارت: «نحن نتجاهل مجموعة كبيرة هنا، وعلينا أن نلقي نظرة فاحصة»، موضحاً أن المسكنات عقار صار يُستخدم كأسلوب حياة ويتزايد استهلاكه بين المراهقين والشباب.

وينتقد الخبراء بشكل خاص الوصفة الطبية تيليدين الأفيونية الموصوفة للألم الشديد والتي يُجرى الاحتفاء بها أو على الأقل التغني بها في ثقافة الراب لسنوات عدة.

كما لاحظ طبيب الإدمان راينر توماسيوس، رئيس المركز الألماني لقضايا الإدمان لدى الأطفال والمراهقين، تطوراً مقلقاً، حيث قال: «يميل الشباب إلى التماهي مع رموزهم وتقليد السلوك. هذا يمثل مشكلة كبيرة من منظور الوقاية من الإدمان».

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