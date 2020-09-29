الامارات | غرسات ثلاثية الأبعاد لأمراض الجهاز العصبي

شكرا لقرائتكم خبر عن غرسات ثلاثية الأبعاد لأمراض الجهاز العصبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّر فريق دولي من المهندسين وعلماء الأعصاب بقيادة البروفيسور إيفان مينيف من قسم التحكم الآلي وهندسة النظم في جامعة شيفيلد، والبروفيسور بافيل موسينكو في جامعة ولاية سانت بطرسبرغ، نموذجاً أولياً لغرسة عصبية لاستخدامها في تطوير علاجات لمشكلات الجهاز العصبي.

ونُشرت الدراسة في دورية «نيتشر بيوميديكال إنجنيرينغ»، واستُخدمت الغرسة العصبية لتحفيز النخاع الشوكي لحيوانات لديها إصابات في النخاع الشوكي، وقد تُستخدم هذه التقنية مستقبلاً لتطوير علاجات جديدة للبشر المصابين بالشلل. وقد توضع هذه الغرسات في أماكن مختلفة من الجسم، منها سطح الدماغ والأعصاب والعضلات المحيطية، ما قد يزيد من إمكانات الاستفادة منها. ويعمل باحثون في جامعة بيتسبرغ وجامعة كارنيجي ميلون على فهم كيفية عمل الدماغ عند تعلم المهام بمساعدة تقنية واجهة الدماغ والحاسوب، بهدف المساعدة على تحسين حياة أصحاب الهمم من مبتوري الأطراف الذين يستخدمون الأطراف الاصطناعية العصبية.

وتهدف التقنية إلى تقديم علاجات طبية جديدة لإصابات الجهاز العصبي عبر الدمج بين علم الأحياء والإلكترونيات، وتعتمد على زرعات يمكنها استشعار النبضات الكهربائية الدقيقة في الدماغ والجهاز العصبي وإرسال نبضات إليهما.

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