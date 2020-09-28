مديرة أعمال أنغام عن رأي الفنانة في الشرنوبي.. "نصحتها بالتمهل" (فيديو)

علاقات و مجتمع

تحدثت راندا رياض زوجة الفنان محمد الشرنوبي، خلال لقاءها مع برنامج the insider بالعربي، عن كواليس ارتباطها بالشرنوبي وتحضيرات الزواج، وكذلك رأي الفنانة أنغام فيه.

Advertisements

وقالت "راندا"، إنها أبلغت الفنانة أنغام منذ البداية بحقيقة شعورها تجاه الشرنوبي، وقالت أنغام عن الشرنوبي، إنه أنه شاب محترم وطيب ووسيم، وكأنها نصحتها بضرورة التمهل في أخذ القرار حتى تتعرف عليه جيدا.

وأضافت أن أنغام قالت لها إنها يجب أن تنتظر قليلا، ولكن الآن تغير موقفها تماما، "دلوقتي بتموت فيه وهو بيموت فيها".

وخطب الفنان محمد الشرنوبي راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، في ديسمبر الماضي، وكان من المقرر أن يقيما حفل زفاف كبير، لكن بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، أقاما حفلا بسيطا اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين في منتصف يونيو الماضي.