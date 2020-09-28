فتاة تثير الجدل بالصلاة على رصيف بالسعودية.. ووالدها يكشف السبب (فيديو)

علاقات و مجتمع

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو مصور، لفتاة ترتدي عباءة وإيشارب، باللون الأسود، ظهرت خلاله وهي تصلي على الرصيف بجانب سيارتها على الطريق الدائري بالرياض، في المملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات الكثيرين.

مئات التعليقات تبادلها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، على مقطع الفيديو المنتشر، والتي كان من أبرزها، "السيارة واقفة في اتجاه القبلة، كان ممكن تصلي داخل السيارة، المكان للمارة وليس للصلاة ثانية المرأة صلاتها في بيتها حتى لو عدت وقت الصلاة، المكان خطر ويمكن الناس تنشغل بالمنظر وتسبب حادث لا سمح الله لكن الحمد لله عدت بسلام وستر من الأخوات ما يكرر مرة ثانية، المكان غير مناسب للصلاة وخصوصًا أنها أنثى، بتعمل شو".

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والد الفتاة يوضح سبب صلاتها على الرصيف

وصرح والد الفتاة، لصحيفة "البيان" السعودية، السبب الذي دفعت ابنته للقيام بهذا التصرف، قائلًا: "يؤسفني تصوير المقطع والتعليق الجائر الظالم عليه".

وأشار الأب خلال حديثه، إلى أن ما حدث هو أن عائلته كانت برفقة السائق، والسيارة كانت متعطلة وكانوا في انتظار من يسعفهم، وخشيت ابنته خروج الوقت فقامت بأداء الصلاة.

وأضاف والد الفتاة: "ولا يد لابنتي فيما حصل، ولا خطورة أو خطأ في صلاتها في الرصيف الموازي للسيارة".

واستطرد الرجل، أنه يأسف لمن قام بالتصوير فبدلًا من أن يعزز اهتمامها بصلاتها، اتهمها زورا وبهتانا دون أن يبحث عن الحقيقة.