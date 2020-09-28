5 أطعمة صحية قد تعيق فقدان الوزن.. إليك السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: يلجأ بعض الأشخاص إلى اتباع حميات غذائية تتضمن تناول أطعمة معينة للتخلص من وزن الجسم الزائد، بجانب ممارسة التمارين الرياضية، إلا أن بعض تلك الأطعمة الصحية قد يعيق عملية خسارة الوزن، بسبب عدة عوامل. اضغط هنا

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