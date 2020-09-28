لا تقتصر على العطور فقط.. إليك الاستخدامات الصحية والجمالية للمسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هدى عبد الناصر: يقتصر استخدام الأشخاص للمسك في كثير من الأحيان على الرغبة في الحصول على رائحة جيدة، حيث يُعتبر من أبرز أنواع العطور المعروفة، دون إدراك للاستخدامات والفوائد الصحية والجمالية التي يقدمها المسك للجسم. اضغط هنا

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