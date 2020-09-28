7 نصائح تسهل عليك حفظ الأشياء بسهولة.. استخدم لغة جسدك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

إذا كنت من بين الأشخاص الذين يأخذون وقت لتذكر اسم شخص ما، أو بعض التفاصيل الأخرى في حياتك، لا تفقد الأمل في ذاكرتك، حيث يمكن علاجك بسهولة.

ذكر موقع "gurutehz" أن عالم نفس ألماني أجرى تجارب لدراسة الذاكرة البشرية، وحصر كمية المعلومات التي يمكن تذكرها، أعدّ العالم قوائم قليلة تحتوي على كلمات دون معنى وأكد أننا نتعلم معلومات جديدة مبنية على معرفتنا السابقة.

واختبر المعدل الذي نبدأ فيه في نسيان المعلومات الجديدة، ولاحظ أنه نسي الكثير من المعلومات في 20 دقيقة، ونسي أكثر من نصفها في الساعة التالية، أي نسي ثلثي المعلومات في نفس اليوم، لكنه تذكر الباقي، واحتفظت الذاكرة بالمعلومات لليوم التالي، فهذا يعني أنها مخزنة في الذاكرة.

وأشار إلى أن الناس يتعلمون بشكل أفضل وأسهل عندما تتكرر المعلومات عدة مرات وخاصًة التي يتم ذكرها على مدى فترة أطول.

بعض النصائح والمعلومات حول حفظ الأشياء بسهولة:

1. يجب أن تكون قادرًا على فهم المعلومات إذا كنت تريد تخزينها في ذاكرتك واستعادتها لاحقًا.

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2. احفظ الأشياء الأكثر أهمية أولاً، ثم انتبه إلى الأشياء الأخرى.

3. في العادة يحفظ الناس الأشياء بسهولة إذا كانوا يتعلمونها.

4. عندما تتعلم لغة جديدة، يجب أن تربط الكلمات بتلك التي تعرفها.

5. عند تعلم مفردات جديدة من لغة أجنبية، سوف تتذكرها بسهولة إذا تعلمت الكلمات المعاكسة لها.

6. عليك أيضًا أن تتخيل الكلمات التي تتعلمها، وأن تستخدم لغة جسدك، لأنك ستتذكرها بسهولة بعد ذلك.

7. يجب أن تحاول ربط كلمة بأخرى، وسوف تتذكرهما معًا.