"الأسود" يخلصك من التوتر.. هذا ما يفعله كل نوع من الشاي بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

يفضل الكثير تناول الشاي، نظرا لمذاقه الرائع واللذيذ، ولكل نوع شاي يمنح الجسم فوائد عديدة، وفق ما ذكر موقع "the list".

1- كيف يساعد الشاي الأخضر جسمك؟

ربما يكون الشاي الأخضر أحد أكثر الأنواع شيوعا؛ لما يحتويه من مضادات الأكسدة والفلافونويد، وفوائد أخرى لمكافحة الأمراض، بالإضافة إلى إنه يحسن تدفق الدم والدورة الدموية ويساعد على خفض الكوليسترول.

ويحتوي أيضا على مستويات عالية من الكاتيكين ، وهي مركبات تساعد على منع تلف الخلايا، بالإضافة إلى هذه الفوائد ، فإنه يساعد أيضا في منع تكون اللويحات المرتبطة بمرض ألزهايمر وإذا كنت تتطلع إلى تعزيز قدرة جسمك على امتصاص هذه الجزيئات الصحية، أضف بعض الليمون للحصول على جرعة من فيتامين سي، الذي يعزز فوائد الكاتيكين.

ويزيد أيضا من معدل الأيض لديك، ما يعني أنه يحرق السعرات الحرارية ويساعد في إدارة الوزن.

2- الشاي الأبيض:

يحتوي مثل نظيره الشاي الأخضر على الكثير من مضادات الأكسدة، وبالتالي يساعد على محاربة الجذور الحرة المسببة للأمراض، ويقلل من الالتهابات والمشاكل التي يمكن أن يسببها في جميع أنحاء الجسم، نظرا لأن الالتهاب هو السبب الجذري للعديد من الأمراض الشائعة. كما يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض مثل السرطان والقلب والمناعة الذاتية.

وفي إحدى الدراسات، وجد الباحثون أن مستخلص الشاي الأبيض يثبط نمو خلايا سرطان القولون ويمنعها من الانتشار، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على نسبة كافيين أقل من أنواع الشاي التقليدية الأخرى، لذلك إذا كنت تتطلع إلى التخلص من عادة الكافيين، يمكن أن يكون الشاي الأبيض حليفا قويا وصحيا.

3- الشاي الأسود:

يمكن أن تساعد مادة البوليفينول الذي يحتوي عليها الشاي الأسود في التئام بطانة الأمعاء، نظرا لأن المزيد من الدراسات تظهر العلاقة بين صحة الأمعاء والجهاز المناعي، بالإضافة إلى أن الخصائص الموجودة في الشاي الأسود تعزز نمو البكتيريا الجيدة، فضلا عن أن خصائصه المضادة للميكروبات يمكن أن تقلل من المواد الضارة في أمعائك أثناء إصلاح البطانة في الجهاز الهضمي.

وعلاوة على شفاء الجهاز الهضمي، يمكن أن يساعد في التخلص من التوتر، وتظهر الدراسات الجديدة أن أكواب الشاي الأسود اليومية تقلل فعليا من مستويات هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ووجدت إحدى الدراسات أنه عندما تتناوله لا تقل هرمونات التوتر لديك عن المعدل الطبيعي فحسب، بل يمكن أن تنخفض بسرعة أكبر.