كيف ترتدي نفس الملابس مرات متكررة بإطلالات مختلفة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

حيرة الفتيات في اختيار الملابس التي ترتدينها كل يوميا لا تنتهي، بل إن بعضهن يشعرن بقلة الملابس رغم أن الدولاب ممتلئ تماما من مختلف القطع، وذلك لأنها ارتدتها جميعا مسبقا.

وقدّم العديد من خبراء الموضة قواعد تساعد الفتيات في اختيار وتنسيق ملابسهن، وكيفية تكوينها لإطلالات مختلفة بنفس الملابس خاصًة للفتيات التي تخرج كل يوم للعمل أو للجامعة، وفقا لموقع "life style"

- اطلقي الخيال لعنانك:

عند اختيارك للملابس وتنسيقها معًا، اطلقي لخيالك العنان، واحرصي أن تطوري وتجددي طوال الوقت من إطلالتك، وجربي قطع الملابس الأساسية مع مختلف القطع المتغيرة، واختاري ما يتناسب أكثر مع شخصيتك.

- القطع الأساسية:

جيبة سوداء، وتيشيرت أبيض، وبنطلون جينز، وتيشيرت أبيض أو أسود مخطط، وجاكيت أسود، وقميص أبيض، وفيست رمادي، وقميص جينز، وبنطلون أسود، وقميص كاروه، وكارديجان بيج، بنطلون أبيض.

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- خلفية أساسية:

عند تكوين طقم حافظي على خلفية أساسية، وبعدها نسقي القطع التي تتماشى معها بأسلوبك، فيمكنكِ اختيار ثوب أسود أو أبيض كقطعة أساسية، وبعدها اختاري المكملات مثل جاكيت أو بوليرو أو اسكارف، ونسقي الإكسسوارات المختلفة مع كل طقم.

- اختاري الألوان بعناية:

عند تنسيقك لألوان الطقم لا ترتدي ألوان غير متناسبة مع بعض، فلا ترتدي الألوان الزاهية معًا، ولا الغامقة معًا، فسيكون ذلك مزعج للعين، مع مراعاة ألوان المكياج التي ستضعيها مع الملابس.

- تنسيق الفيست:

يضفي الفيست لمسة أنيقة وجذابة تعطيكي مظهرا شبابيا مميزا، يمكنكِ تنسيقه مع شميز أبيض مع إضافة اسكارف كإكسسوار وستبدي بإطلالة مميزة.

هذا مثال بسيط لتنسيق قطع الملابس الكاجوال، يمكنكِ السير على هذا المنوال لتجدي أفكار متنوعة أخرى. ومهما كانت النتيجة يجب أن تكون مرضية بالنسبة لكِ، وأن تكوني واثقة في نفسك عند ارتدائها.