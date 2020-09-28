حيلة بسيطة تجعل ملابسك أنظف وأنعم.. ضعي هذا الأمر في الغسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

في المتوسط، يقضي أي شخص 4 ساعات في الأسبوع في غسيل الملابس، ورغم أن الغسالات الأوتوماتكية الحديثة تقوم بأغلب العمل، فلا يزال يمكننا تحسين نتيجة الغسيل وتوفير الكثير من الوقت بهذه الحيلة البسيطة.

ستناسبكِ هذه الحيلة كثيراً إن كان لديكِ حيوانات أليفة، أو لديكِ الكثير من الملابس الغامقة اللون، كل ما عليكِ هو وضع مناديل مبللة في الغسّالة الكهربائية قبل وضع غسيلكِ المتسخ، وسترين النتيجة.

يذكر موقع "برايد سايد" الأمريكي أنه كان متشككًا بعض الشيء من نتيجة هذه الحيلة، فقرر تجربة الأمر بنفسه، وكشف عن النتيجة النهائية، وهي كالتالي:

لن يكون هناك وبر ملتصق بملابسكِ

تساعد المناديل المبللة على إزالة الوبر والشعر من الملابس؛ فهي تشتغل كعامل امتصاص؛ لتنظيف القطع الصغيرة من القماش والفراء والشعر.

وفي نهاية الغسلة تصبح كل هذه الجسيمات ملتصقة في المناديل المبللة، ونتيجة لذلك، تبدو الملابس أنظف، ولن تحتاجي لإزالة كل هذه الجزيئات الصغيرة من ملابسكِ بنفسكِ.

كيف تنفّذين هذه الحيلة بشكل صحيح؟

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ضعي ما لا يزيد على 3 مناديل مبللة في الغسالة، وعندما تبدأ بالدوران، ستختلط المناديل بالملابس وتجمع الشعر والفراء. يجب عليكِ استخدام مناديل مبللة جديدة لكل غسلة؛ لتتمكني من رؤية النتائج المرضية.

تأكدي أن المناديل التي تضعينها سميكة بما فيه الكفاية

يجب أن تكون المناديل المبللة قوية بما يكفي حتى لا تتمزق داخل الغسالة الكهربائية، وحاولي تقطيعها إلى شرائح بيديكِ، وإن وجدتِ أن تمزيقها شديد الصعوبة، فهذا هو النوع المثالي من المناديل المبللة لاستخدامها في الغسيل.

المناديل المصنوعة من الورق أو القماش لا تصلح

لا تحاولي استبدال المناديل المبللة بالورق أو القماش؛ لأن المناديل الورقية ليست قوية بما فيه الكفاية، لذلك ستتمزق وستضطرين إلى تنظيف كل القطع الصغيرة من الورق من ملابسكِ. أما المناديل القماشية فلن تفعل أي شيء، ولن تري أي نتائج لهذه الحيلة على الإطلاق إذا استخدمتيها.

لا تنسي التخلص من الرائحة العطرية للمناديل

إن لم تكوني تريدين أن تمتص ملابسُكِ رائحة المناديل المبللة، فاختاري نوعًا مضادًا للبكتيريا أو غير معطر، ويمكنكِ أيضًا إضافة القليل من منعّم الأقمشة للتخلص من الرائحة.