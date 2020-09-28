كورونا اليوم: طريقة جديدة للعلاج.. وأزمة غير متوقعة للقاحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 9 أشهر على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

طريقة جديدة لعلاج "كوفيد-19"

اقترح علماء معهد بطرسبورج لبحوث طب الطوارئ، طريقة جديدة غير عادية لعلاج المصابين بشكل حاد من مرض "كوفيد-19".

ويستند خبراء المعهد في مقترحهم على نتائج دراسة صينية، بإمكانية علاج "كوفيد-19" على أنه تسمم، يسبب زيادة بمستوى الحديد الحر في الدم، حيث كان علماء جامعة سيتشوان الصينية، قد اكتشفوا أن الفيروس التاجي المستجد، يزيح ذرات الحديد ثنائي التكافؤ من الهيموجلوبين، ما يؤدي إلى تلف العديد من الأعضاء والأنسجة وتكون الجلطات وتلف الأوعية الدموية، وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا للخبراء، تشبه هذه العملية الإصابة بالتسمم الانحلالي، الذي يؤدي إلى تلف كريات الدم الحمراء، الناقلة للأكسجين، وإذا تأكدت هذه الفرضية، سوف توسع إمكانيات علاج المصابين بالفيروس التاجي المستجد باستخدام وسائل تطهير الجسم من الحديد الحر.

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مدة مناعة اللقاحات الروسية ضد كورونا

صرح ألكسندر جينتسبورج، مدير مركز "غاماليا" الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، بأن اللقاحات الروسية ضد كورونا يمكن أن تكسب مناعة لمدة عامين وأكثر، وفقا لروسيا اليوم.

وقال جينتسبورج، وهو أحد مبتكري "سبوتنيك V"، أول لقاح ضد الفيروس التاجي، يسجل رسميا على مستوى العالم: "ما هي مدة الحماية التي يوفرها سبوتنيك V؟ من الصعب الإجابة بشكل قاطع، لكن اللقاح تم تحضيره على أساس المنصة ذاتها ضد فيروس إيبولا، وهو صالح وفقا للنتائج المرصودة لمدة عامين.،من الممكن أن تستمر الحماية المستمدة من التطعيم ضد (كوفيد – 19) لفترة أطول، لكن هذا لا يمكن تأكيده إلا تجريبيا".

أزمة غير متوقعة للقاحات

عبر ناشطون بيئيون عن مخاوفهم على حياة أسماك القرش، حيث أشاروا إلى أن إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد قد يؤدي لقتل أكثر من نصف مليون قرش، بسبب المواد الزيتية التي يحتاجها العلماء من أجسام الأسماك.

وتقول صحيفة ديلي ميل، إن أحد المكونات المستخدمة في بعض لقاحات "كوفيد-19" المرشحة للإنتاج بشكل كبير، مادة السكوالين، وهو زيت طبيعي مصنوع في كبد أسماك القرش، ويستخدم حاليا كمادة مساعدة في الطب، وهو مكون يزيد من فعالية اللقاح عن طريق تنشيط استجابة مناعية أقوى.

وتقترح مجموعة "شارك آلايز"، ومقرها كاليفورنيا، أنه إذا تلقى سكان العالم جرعة واحدة من لقاح "كوفيد-19"، الذي يحتوي على زيت الكبد، فسيلزم ذبح حوالي 250 ألف سمكة قرش، اعتمادا على كمية سكوالين المستخدمة، وإذا كانت هناك حاجة لجرعتين لتحصين سكان العالم، وهو أمر مرجح وفقا للباحثين، فسيزيد عدد ضحايا أسماك القرش إلى نصف مليون.