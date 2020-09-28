الكولاجين للبشرة من الشمام..استفيدي من أسرار الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 سبتمبر 2020 10:42 مساءً - من الممكن تأمين الكولاجين للبشرة من خلال استخدام طرق العناية المناسبة والحفاظ على صحتها باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. فهذا يحد من ظهور علامات التقدم في السن عليها مثل الخطوط والتجاعيد عليها. ومن اجل تعزيز تأثير تلك الطرق من المفيد جداً تطبيق بعض الوصفات الطبيعية ومنها وصفة الشمام، الفاكهة الصيفية التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الماء كما على الكثير من العناصر المغذية التي توفر الكولاجين للبشرة وتعيد إليها نضارتها وشبابها وإشراقها وحيويتها.



اسباب فقدان البشرة لشبابها

اسباب فقدان البشرة لشبابها



يصبح الكولاجين ضرورياً للبشرة مع مرور السنوات وعند تعرضها لعوامل مختلفة تسبب ظهور الشوائب وخصوصاً التجاعيد والخطوط على الجبين وفي محيط الفم والعينين.

- النقص في المغذيات بسبب اتباع نظام غذائي غير صحي وغير متوازن. وهو ما يفقد البشرة مرونتها.

- تراجع مستوى الايلاستين والكولاجين وهما من البروتينات الضرورية لشد الجلد والحفاظ على مرونته.

- عدم ممارسة التمارين الرياضية ما يحرم البشرة من التهوئة التي تحتاج إليها ويسبب ترهلها.

- التعرض المكثف لأشعة الشمس من دون حماية. وهو ما يسبب شيخوخة البشرة وجفافها وفقدانها للكولاجين.

- التوتر والقلق اللذان يؤديان الى انقباض العضلات والاوعية الدموية ما يحد من امتصاص البشرة للمغذيات التي تحتاج اليها للحفاظ على نضارتها وجمالها.

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خلطة كولاجين الشمام

خلطة كولاجين الشمام



من اجل تأمين الكولاجين للبشرة يمكن الاعتماد على وصفة الشمام لأنه يساعد على تهدئة البشرة وشدها وترطيبها.



المقادير



3 شرحات مقشرة من الشمام

نصف حبة تفاح متوسطة الحجم

ملعقتا طعام من بذور الشوفان

ملعقة طعام من العسل الطبيعي



الخطوات



1 تقطع شرحات الشمام.

2 يقشر التفاح ويقطع.

3 يوضع المكونان في الخلاط حتى يتحولا الى مزيج متجانس.

4 تضاف بذور الشوفان ويتم الخفق مجدداً حتى الحصول على عجينة متجانسة.

5 تنطف بشرة الوجه وتجفف بلطف ويطبق القناع عليها ويترك لمدة 20 دقيقة أو إلى أن يجف تماماً.

6 بعد مرور هذه المدة يغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر.

ومن اجل الاستفادة من هذه الخلطة وتوفير الكولاجين للبشرة من خلالها ينصح بتطبيقها 3 مرات اسبوعياً. والافضل فعل هذا في الصباح لتأمين الحماية على امتداد ساعات النهار.

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