كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 سبتمبر 2020 10:42 مساءً - تُعتبر تسريحة كعكة الشعر الرخوة من أكثر تسريحات الشعر المفضّلة لدى أغلب السيدات في الإطلالات الصباحية والمسائية؛ بسبب تميزها بجاذبيتها العالية، وسرعة عملها، وسهولة تغييرها وعمل أشكال وموديلات جديدة منها، وهي تسريحة مناسبة لجميع المناسبات والإحتفالات النهارية والمسائية، وخاصة في فصل الصيف حيث يتم رفع الشعر عن الجبين، ولها عدة أشكال، ومن الممكن إضافة بعض اللمسات إليها مثل الإكسسوارات.

"الخليج 365.نت" اختار لك مجموعة من تسريحة كعكة الشعر الرخوة الأكثر رواجاً لهذا الموسم، بعدة أشكال مختلفة، ولا تتطلّب الكثير من الوقت، لعلّك تختارين منها الأنسب لك ولأسلوبك. الصور من انستقرام.

موديلات تسريحة كعكة الشعر الرخوة

تسريحة الكعكة الرخوة لإطلالة مفعمة بالعفوية

إليك، أجمل موديلات تسريحات شعر الكعكة الرخوة، لتختاري منها ما يناسب شخصيتك وذوقك:

تسريحة الكعكة الرخوة والمالسة مع الفرق الوسطي

تسريحة الكعكة الرخوة بأسلوب لافت

تتميز هذه التسريحة بأسلوبها الكلاسيكي الأنيق الذي لا يتطلب الكثير من الوقت لتنفيذه، للحصول عليها، طبقي أولاً جهاز التمليس على طول الشعر بدءاً من الجذور وصولاً إلى الأطراف ثمّ افرقي شعرك عند الوسط وإجمعيه عند أسفل العنق على شكل كعكة لإطلالة راقية وبسيطة.

تسريحة الكعكة الرخوة المنخفضة الكلاسيكية

تسريحة الكعكة الرخوة بأسلوب منخفض

تُعدّ هذه التسريحة الخيار الأمثل لكل من تبحث عن إطلالةٍ عملية سريعة وأنيقة، ولإضفاء لمسة جدية إلى إطلالتك، نسقي معها الأزياء الرسمية مع إعتماد ماكياج زهري ناعم، وستكونين بذلك جاهزة.

تسريحة الكعكة الرخوة المنخفضة المالسة والمبللة

تسريحة الكعكة الرخوة المبللة لإطلالة لافتة

إستعيني بالجل الخاص بتسريحة الشعر المبلل لأن على الشعر أن يكون متناسقاً بالكامل، يمكنك إستخدام مشط رفيع للمساعدة على التحكّم بالشعر الكثيف عند تصفيف الكعكة في مكانها، لتمنحك إطلالة رائعة وملفتة.

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تسريحة الكعكة الرخوة الكلاسيكية

تسريحة الكعكة الرخوة الكلاسيكية

تتميز هذه التسريحة بالكعكة التي تتمتع بحجم رائع وشكل جميل، إذا كنت تتمتعين بشكل وجه طويل وفك بارز، من الأفضل أن تتجنبيها لأنها ستبرز فقط هذه الملامح، ستبدو هذه التسريحة أكثر إنسجاماً على السمراوات أو اللواتي يتمتعن بلون شعر كستنائي بدلاً من الشقراوات، بالإضافة إلى ذلك، الشعر الكثيف أساسي لأنك لن تتمكني من الحصول على النتائج نفسها إذا كان شعرك خفيفاً.

تسريحة الكعكة الرخوة العالية والمبعثرة

تسريحة الكعكة الرخوة العالية المبعثرة

أفضل ما يميّز هذه الإطلالة هو مدى سهولة العناية بها، يمكنك إختيارها مع الماكياج الراقي، لتضيفي إلى إطلالتك المزيد من الجمال والتألق.

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تسريحة كعكة الشعر الرخوة مرفوعة مع ترك باقي الشعر منسدلاً

تسريحة الكعكة الرخوة المرفوعة مع ترك الشعر منسدلاً

هذه التسريحة عصرية وشبابية، وستمنحك مظهراً حيوياً خلال الأجواء الحارة، وهي لا تحتاج الى الكثير من الوقت لتنفيذها، إذ يكفي أن تقسمي شعرك إلى نصفين بطريقة أفقية، ومن ثم لف النصف العلوي بأسلوب الكعكة، واتركي النصف السفلي منسدلاً على ظهرك وكتفيك، وبعض الخصلات منسدلة على الوجه.

تسريحة الكعكة المزدوجة الرخوة

تسريحة الكعكة الرخوة بأسلوب مزدوج

هذه التسريحة من بين التسريحات التي لا تفارق صيحات الشعر والتي تبرز دائما بنسختها العالية في عروض الأزياء، لا تتردّدي في اعتمادها لإطلالة أكثر جمالاً وجاذبية، ولتعزيز جمال شعرك.

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تسريحة كعكة الباليرينا الرخوة والمبعثرة

تسريحة الكعكة الرخوة المبعثرة

إستخدمي المشط الرفيع لتنفيش الجزء الأمامي من الشعر ليصبح على شكل بف قبل أن تصفّفي كعكة الباليرينا، وتألقي بإطلالة عصرية.

تسريحة الكعكة الرخوة العشوائية في وسط الرأس

تسريحة الكعكة الرخوة العشوائية

هذه التسريحة ستعطي وجهك جمال عفوي وإطلالة شبابية، تسريحة ناعمة جداً وعملية، وتلائم كثيراً إطلالاتك اليومية، وتريحك من انسدال الشعر على وجهك، الذي يصيبك بالتعرق، إلى جانب ذلك، فإنها تضيف لمسة من الأنوثة والجمال للشعر.

تسريحة كعكة الشعر الرخوة المنخفضة مع وشاح

تسريحة الكعكة الرخوة مزينة بوشاح

قد تبدو هذه التسريحة جديّة، لكنّها مفعمة بالبراءة والأناقة مع لمسة من النعومة، كما أنّها تُعتبر أيضاً حليفتك لإطلالة أنيقة وملفتة، يمكنك إعتمادها وتزيّنها برباط الشعر الأبيض لتتألّقي جمالاً وجاذبيّة في إطلالتك.

تسريحة كعكة الشعر الرخوة الفوضوية

تسريحة الكعكة الرخوة الفوضوية

تتميّز هذه التسريحة بشكلها المرسوم والمتقن وبكثافتها لتطوّل الوجه وتجمّله تماماً، ويمكنك أن تستمتعي بماكياجك، إختاري ألوان الأيشادو الجريئة أو الأيلاينر الملوّن أو أحمر الشفاه الملفت لترسمي وجهك وتبرزي جمال إطلالتك المميزة.

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