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علاقات و مجتمع
أثارت نور عمرو دياب، الجدل بين متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة نشرتها.
وظهرت "نور" في الصور التي علقت عليها، قائلة: "عقد كعكات شعري"، وهي مرتدية بلوزة ذات أكمام طويلة مزودة بحزام من الخصر، وبنطلون جينز.
لكن اللافت للنظر في صور "نور" هو ارتدائها سلسلة على شكل "صليب"، وهو ما أثار الجدل بين متابعيها، إذ جاءت بعض التعليقات: "صليب؟" "سؤال هو دا صليب؟" "ده صليب فعلًا؟".
وجاءت بعض التعليقات، موضحة أن السلسلة ترمز لأحد الماركات العالمية تتخذ ذلك الشكل، وأنه ليس "صليب".
وبدأت نور عمرو دياب، تتفاعل مع متابعيها، من خلال نشر صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وتبادل التعليقات والردود.
كانت هذه تفاصيل خبر نور عمرو دياب تثير الجدل بصور جديدة.. ومتابعوها: "لابسة صليب فعلا؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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