أحمد حسن وزينب يرويان كواليس الفيديو الشهير: الموضوع خد أكبر من حجمه

علاقات و مجتمع

أوضح اليوتيوبرز أحمد حسن وزينب، عبر قناتهم على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، كواليس مقطع الفيديو، الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أدى لحبسهما بتهمة الإتجار في البشر وتعريض حياة طفلتهما "إيلين" البالغة من العمر عام واحد للخطر.

وظهر الثنائي في مقطع فيديو مصور لا تتتعدى مدته الـ13 دقيقة، عبر حسابهم، يحمل عنوان" ليه بنتنا إيلين مش هتظهر معانا على اليوتيوب، التفاصيل كاملة"، "معلش يا جماعة وقفنا الفيديو علشان نقدر نرجع نتكلم معاكوا، الفترة اللي فاتت كانت أصعب مرحلة عدت علينا تعبتنا نفسيًا وجسديًا".

أحمد حسن وزينب يرويان كواليس مقطع الفيديو: مش هدفنا الترويع

بدأ اليوتيوبر في سرد تفاصيل الأسابيع الماضية والتفاصيل التي حدثت معهم منذ بداية مقطع الفيديو حتى إخلاء سبيلهم، "بالنسبة للفيديو الهدف منه الضحك والهزار وإننا بنلعب مع بنتنا مش هدفنا الترويع، وكانت فكرة الفيديو إن زينب تشوف رد فعل إيلين لما هي تغير شكلها، وزينب ملبستش حاجة مرعبة أو مخيفة، كل اللي حصل إن زينب دهنت بشرتها بالأسود، فطبيعي إيلين عيطت علشان متعرفش مين دي، وإيلين حالة خاصة بتعيط كتير.

"في ناس قالوا أغمي عليها من الخضة ولا جالها هيستيرية عياط"، بهذة العبارة تابع اليوتيوبر الحديث عن كواليس الفيديو الذي تسبب في القبض عليهم، "وقت الفيديو هو وقت نوم إيلين، بالليل بتفضل تعيط، زينب راحت تفاجئ إيلين، وده بيحصل مع ملايين اليوتيوبرز، وبيعملوا الموضوع ده، وفي برنامج معمول مخصوص لتغيير الوجه كنوع من اختبار للأطفال".

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وأشار خلال حديثه، "الفيديو عمل جدل وناس كتير اتكلموا عليه، وناس كتير حكمت علينا من مجرد الإسكرينات اللي انتشرت، ومكنش موجود على اليوتيوب أصلا، وفي قنوات سرقاه".

زينب عن ترويع ابنتها: محدش هيخاف عليها أكتر مننا

والتقطت زينب أطراف الحديث، قائلةً "محدش هيخاف على بنتنا أكتر مننا، دي بنتي وروحي وقلبي وكل حاجة، بنتنا عايشة أحسن عيشة من أي طفل تاني، الحمد لله مهتمين بيها، دي بنتنا في الأول والآخر".

أحمد حسن: السوشيال ميديا بقى عليها رقابة وده صح

واستطرد اليوتيوبر الشهير خلال حديثه، "الطبيعي لما بيحصل جدل، مؤسسات الدولة لازم تتحرك، وده اللي حصل لما بقى في جدل كبير على السوشيال ميديا، ومع بداية السنة نزلت قوانين للسوشيال ميديا، مبقاش من حق أي حد ينزل فيديوهات وخلاص على اليوتيوب، بقى في رقابة وده صح واحنا معاه طبعًا".

أحمد حسن وزينب عن فيديو ابنتهم: كنا بنلعب معاها

"المجلس القومي للأمومة والطفولة، وخط نجدة الطفل، اتحركوا للتحقيق في الواقعة، وده حقهم في أي شيء يثير الجدل"، بهذه العبارة استكمل اليوتيوبر حديثه، مضيفًا: "وجهة نظرنا إن الموضوع مكنش مستاهل، في الأول والآخر احنا أب وأم بنلعب مع بنتنا، الموضوع أخد أكبر من حجمه وبقى ضجة إعلامية، إحنا مش زعلانين.. دي دروس بنتعلم منها".

وعن الجانب الإيجابي من وجهة نظر أحمد حسن، قال "إن مجلس القومي للأمومة والطفولة وخط نجدة الطفل، يتحركوا في موضع زي ده، أكيد بيتحركوا في قضايا أهم من كدة بكثير، الناس دي مبتنمش وبيشتغلوا كويس جدًا".

يذكر أنه جرى إخلاء سبيل اليوتيوبرز أحمد حسن وزينب، بكفالة مالية 40 ألف جنيه بعد أزمة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، بسبب البلاغ المقدم ضدهما من المجلس القومي للطفولة والأمومة، بتهمة الإتجار في البشر وتعريض حياة طفلتهما "إيلين" البالغة من العمر عام واحد للخطر.