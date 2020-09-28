8 معلومات عن الشيخة فاطمة "أم الإمارات".. زوجة الرئيس الراحل الشيخ زايد

علاقات و مجتمع

في محاولة لتسليط الضوء على النماذج المشرفة للمرأة العربية، أعلنت هيئة الأمم المتحدة إطلاق اسم الشيخة فاطمة، على مبادراتها وبرنامجها الخاص بتدريب النساء على النشاط العسكري ومهام الأمن والسلام من أجل تمكين المرأة في السلام والأمن.

وبرنامج مبادرة الشيخة فاطمة، الذي يهدف إلى إشراك النساء في النشاطات العسكرية، بعد إعدادهن لهذه المهام، ترعاه دولة الإمارات.

- الشيخة فاطمة بنت مبارك التي تلقب بـ "أم الإمارات" في وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية، هي إحدى زوجات رئيس الإمارات العربية المتحدة الراحل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأم ولي عهد أبو ظبي الحالي الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان.

- الشيخة "فاطمة" من مواليد منطقة الهير في العين في إمارة أبوظبي.

- تزوجت بالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات الراحل خلال عقد الستينات بينما كان آنذاك الشيخ زايد حاكما للمنطقة الشرقية وهي الابنة الوحيدة لوالديها.

- انتقلت إلى مدينة أبوظبي منذ تسلم زوجها الحكم في الإمارة في 6 أغسطس عام 1966.

- رئيسة الاتحاد النسائي العام والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية والرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات.

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- أسست العديد من الجمعيات منها نهضة المرأة الظبيانية وصندوق المرأة اللاجئة عام 2000.

- عضو مؤسس لمنظمة المرأة العربية منذ تأسيسيها عم 2002.

- حصلت "فاطمة" على أكثر من 31 جائزة وشهادة تقدير محلية وإقيليمية ودولية لدورها في رعاية العمل الخيري والانساني على مستوى العالم وكان آخرها تكريم الأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للمراة اعترافًا بدورها القيادي في دعم قضايا المرأة والأسرة والطفل.

أبناءها الذكور

محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي ومتزوج من الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان.

حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، ومتزوج من الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، ومتزوج من ابنة خالة الشيخة عائشة بنت سهيل بن مبارك الكتبي.

هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني ورئيس مجلس أبو ظبي الرياضي والرئيس الفخري لإتحاد الإمارات لكرة القدم والنائب الأول لرئيس نادي العين الرياضي الثقافي والنائب الأول لهيئة شرف نادي العين الرياضي الثقافي ورئيس مجلس إدارة نادي العين ومتزوج من الشيخة موزة بنت محمد بن بطي آل حامد القبيسي.

طحنون بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، ورئيس هيئة الطيران الأميري ومتزوج من الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة بن أحمد السويدي.

منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ورئيس دائرة القضاء بإمارة أبوظبي، ومتزوج من الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم وعلياء بنت محمد بن بطي آل حامد القبيسي.

عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومتزوج من الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان.

الإناث

شما بنت زايد آل نهيان، ومتزوجة من الشيخ سرور بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان.

اليازية بنت زايد آل نهيان، ومتزوجة سابقاً ومطلقة من الشيخ حمد بن حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان.