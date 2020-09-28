صور.. ليلى علوي بالأبيض في جلسة تصوير بين الصخور: أجمل سيدة

لايف ستايل

شارك مصور الفنانين الشهير خالد فضة، متابعيه بأحدث صور للفنانة ليلى علوي عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ليلى علوي في أحدث جلسة تصوير مرتدية جامب سوت من اللون الأبيض، وتميزت جلسة التصوير بأنها طبيعية.

جاء شعر ليلى علوي منسدلًا دون تسريحة مبالغ فيها، كما جاء مكياجها طبيعيا ومتلائم مع موقع التصوير، بين الصخور والزرع.

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وجاء تصفيف شعر ليلى علوي بأنامل محمد الصغير، أما المكياج فمن لمسات كريم حداد، والجامب سوت فكان من EGO Egypt.

وتفاعل الجمهور مع الصور عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "عندما تتحدث الأنثي عن نفسها وقلبها وليس عن سنها ما شاء الله عليكي"، و"حضرتك مصور أجمل سيدة في الدنيا كلها".

يذكر أن آخر ‏أعمال ليلى علوي ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي"، ‏الذي ‏عرض في ‏رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي.