حمو بيكا يخضع لجلسة إزالة شعر: وشي بيتحرق (فيديو)

علاقات و مجتمع

فيديو كوميدي نشره مطرب المهرجانات حمو بيكا، عبر تطبيق "تيك توك"، ظهر من خلالها وهو يتألم أثناء خضوعه لجلسة إزالة الشعر في وجهه.

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وظهر "بيكا" وهو يتألم من الجلسة، قائلًا: "مناخيري مش حاسس بيها.. هتحرق.. كدا بتحرق وشي".

@hamobika الصوت الأصلي - Hamo Bika

واحتفل حمو بيكا احتفل بزفافه قبل قرابة الأسبوعين، وظهر العريس بإطلالتين، إحداهما ببدلة مكونة من سُترة بيضاء مزينة بنقوش و"سديري" ورابطة عنق "بابيون"، وقميص أبيض وبنطلون أسود، كما ارتدى بدلة سوداء غير منقوشة مزينة بسلسلة فضية.

وعقب زفافه بأيام، شارك مطرب المهرجانات حمو بيكا، عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له، من داخل منزل الزوجية، معلقًا على الصورة: "ألف حمد وشكر ليك يارب ع النعمة اللي أنا فيها ومع أطيب وأحن زوجة في حياتي، وعقبال كل بنت وكل شاب حبيبي يا ربنا".