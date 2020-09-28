"عمره ما شرط عليها".. شيري عادل عكس حلا شيحة في ارتباطها بـ معز مسعود

علاقات و مجتمع

بالرغم من غيابها عن مواقع "السوشيال ميديا" طوال الأيام الماضية، بالتزامن مع تداول أنباء عن ارتباطها بالباحث الإسلامي معز مسعود، إلا أن الفنانة حلا شيحة قررت حذف جميع الصور "الجريئة" ومقاطع الفيديو التي صورتها على "تيك توك" من حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

جاء ذلك التصرف في ظل تأكيد مصادر مقربة من أسرة الفنانة حلا شيحة، أن الداعية والمنتج معز مسعود، هو السبب وراء حذف الأخيرة لمقاطعها المصورة عبر تطبيق "تيك توك".

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن حلا رفضت شرط معز في بداية الأمر، ولكنها سرعان ما رضخت له مع بداية تفجير قضايا فتيات "التيك توك" التي شغلت الرأي العام خلال الآونة الأخيرة.

يأتي ذلك التصرف مناقضًا لما حدث مع الفنانة شيري عادل، خلال زواجها من الداعية الإسلامي، حيث أكدت أن زواجها من معز مسعود لم يكن يتضمن شروطًا، كما أنه لم يطلب منها الابتعاد عن العمل الفني.

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وقالت "شيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي: "هو بيحترمني وأنا بحترمه وأتمنى أن العلاقة تفضل كدة طول العمر، عمره ما اتشرط عليا شرط زي ده".

ارتباط الداعية بالفنانة حلا شيحة

وانتشرت أنباء خلال الأيام الماضية حول ارتباط الفنانة حلا شيحة بالداعية معز مسعود، حيث تردد أن قصة حب نشأت بينهما خلال الأشهر الماضية، حيث إنه كان يرافقها في تصوير أعمالها الفنية.

ونشر معز مسعود عبر انستجرام صورة له في الشارع أثناء عزفه على الجيتار، وعلق: "شكرا جزيلاً للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة الصعبة.. أنت تعرف من أنت"، لترد حلا شيحة: "هاي معز.. من التقطت هذه الصورة؟" ليرد معز "شخص مميز جدا".

وبعد نشر الصورة والتعليقات وما صاحبهما من جدل، اختفى الثنائي معز مسعود وحلا شيحة بغلق تليفوناتهما رفضًا منهما للرد بالإثبات أو النفي حول هذا الموضوع.