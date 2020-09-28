حلا شيحة تحذف صورها الجريئة على "إنستجرام" بعد أنباء ارتباطها بمعز مسعود

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علاقات و مجتمع
فاجأت الفنانة حلا شيحة، متابعيها، بحذف بعض صورها من على حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بعد أنباء ارتباطها بالداعية الإسلامي معز مسعود.
وجاء آخر ما نشرته "حلا" عبر "إنستجرام" هو تهنئتها بعيد ميلاد والدتها: "ندودة كل سنة وأنتي طيبة وبصحة وبخير"، وأبقت الفنانة على الصور التي ظهرت من خلالها بإطلالة محتشمة.
ما فعلته "حلا" ربطه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه بسبب ارتباطها بالداعية معز مسعود.
وحذفت "حلا" الصور التي ظهرت من خلالها ببعض الإطلالات الجريئة، كان بينها، صورتها التي نشرتها في أواخر أبريل الماضي، وهي ترتدي فستانا طويلا باللون الأسود، ومنقطا بالأبيض، كما أنه شفاف من الكتفين والفخذين، وعلقت على الصور قائلة: "من تصوير تتر مسلسلنا خيانة عهد".
يذكر أن قبل أيام قليلة ترددت أنباء حول ارتباط الثنائي الداعية معز مسعود والفنانة حلا شيحة.
وكان "معز" نشر عبر حسابه على "إنستجرام" صورة له ممسكًا جيتار، معلقًا عليها: "شكر كبير للشخص الرائع، الذي التقط هذه الصور. أنت تعرف نفسك"، وعلقت على الصورة "حلا" قائلة: "هاي معز.. من التقط هذه الصورة؟"؛ ليرد "شخص ما مميز جدًا".
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