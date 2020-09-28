ملابس مريحة وكاجوال من نانسي عجرم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 سبتمبر 2020 04:33 مساءً - تعتمد نانسي عجرم خيارات الأزياء المريحة في مظهرها اليومي وفي خيارات أزيائها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما إنستجرام؛ حيث تنشر الكثير من الإطلالات لها بمختلف الأساليب، ويتابعها حوالي ٢٩ مليونًا ونصف المليون شخص، فإليكِ فيما يلي بعض الأفكار لأزيائها، فاستوحي منها ما يناسب قوامك ومناسباتك.

خيارات الجينز في الخريف والشتاء

إطلالة شتوية مريحة

اعتمدت المغنية اللبنانية نانسي عجرم إطلالات بنطلونات الجينز بمختلف التنسيقات في فصلي الخريف والشتاء، وفي أبرز إطلالاتها نسقت نانسي بنطال الجينز الأزرق مع بلوزة رمادية من الصوف وحذاء رياضي أبيض، واعتمدت لهذه الإطلالة طلاء الأظافر الداكن وتسريحة الشعر المموج لزي شبابي أنيق، وفي إطلالة أخرى تأنقت ببلوزة صوفية برتقالية مع بنطال الجينز الفاتح والأكسسوارات الناعمة باللون الفضي لخيار عصري بسيط، واختارت لإطلالة شبابية بنطال الجينز الأزرق مع بلوزة رمادية من الصوف وسكارف أزرق مزين برسومات ملونة، ولخيار مناسب للسفر ظهرت نانسي بتيشيرت رمادي مرسوم بالأسود ومعطف من الجلد الأسود مع بنطال الجينز الأزرق، وزينت مظهرها بالأسود، لتضيف المزيد من الفخامة والرقي على إطلالتها.

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إطلالات القمصان الصيفية

إطلالات القمصان الصيفية

تفضل نانسي عجرم خيارات القمصان مع بنطلونات الجينز في الصيف، وذلك لتُظهرها بزي أنيق ورسمي مناسب لكل المشاوير اليومية، ومن أبرز إطلالاتها المنشورة على حسابها في إنستجرام جمعنا لكِ -عزيزتي- عدة تنسيقات؛ حيث أطلت بقميص برتقالي مزين بجيوب وأزرار بنية مع بنطال من الجينز الممزق وقبعة من القش، وظهرت في إطلالة أخرى بقميص أسود واسع وحذاء رياضي أسود مع بنطال جينز أزرق، وارتدت في إطلالة أخرى قميصًا صيفيًّا أبيض مزينًا بمطاط في أطراف الأكمام مع بنطال من الجينز الممزق لخيار حيادي أنيق، وتألقت بقميص أبيض رسمي مع بنطال سكري مزين بحزام للخصر وحذاء أبيض رسمي لإطلالة عملية مريحة.

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تنسيقات الشورت بأسلوب مريح وأنيق

إطلالة نانسي الأنيقة بالشورت

تعتمد الكثيرات من النساء خيارات الشورت في الصيف لإطلالة عصرية ومريحة في الوقت ذاته، وقد نسقت نانسي عجرم بلوزة واسعة رسمية مصممة باللون الأبيض مع شورت أبيض من الجينز، واستعانت لتكمل مظهرها بأكسسوارات بسيطة وتسريحة الويفي القصير للشعر مع المكياج الترابي، وفي إطلالة أخرى تزينت بشورت من الجينز الأبيض مع بلوزة سوداء صيفية وقميص أسود مزين بزهور زهرية بطريقة شبابية مناسبة للبحر.

تبحث النساء دومًا عن خيارات الأزياء المريحة، ولعدم الثقة أحيانًا بها، فقد قدمنا لكِ من النجمة اللبنانية المحبوبة نانسي عجرم عشرة خيارات لأزياء بسيطة ومريحة وأنيقة في الوقت ذاته، فيمكنك تطبيقها بكل سهولة، ولكن ننصحك باختيار الأزياء المتماشية مع لون بشرتك وقوامك؛ لتحصلي على إطلالة متكاملة تناسب مظهرك اليومي.