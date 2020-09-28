إطلاق مجموعة Max Mara لموسم ربيع وصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 سبتمبر 2020 04:33 مساءً - إنه عصر النهضة والتجديد وإعادة البناء؛ تماماً مثل بطلات عصر النهضة اللواتي لا يقهرن في كل مجال، تقوم مهمة امرأة Max Mara على بناء العالم وجعله أفضل مما كان عليه من قبل. وهنا تطرح دار Max Mara السؤال لهذا الموسم، ما هي الإطلالة المثالية لمهمة كهذه؟

من مجموعة Max Mara لموسم ربيع وصيف 2021





فازت الفنانة Corin Sworn بجائزة الفنون للسيدات 2013-2015 المقدمة منMax Mara . واستوحت مشروعها الذي تم عرضه "Silent Sticks" من مسرح عصر النهضة الإيطالي للكوميديا المرتجلة، مع موضوعاته المتكررة التي تركز على الهوية والتباين بين الجنسين والمكائد والمأساة والكوميديا والرغبة والسحر. تستعرض دار Max Mara الجمالية الجرافيكية ذات العناصر الملهمة لأزياء الفنانة Sworn لمشاركة رؤية حديثة كلياً. تمتزج تصاميم السترات القصيرة Tabard مع سترات الفرو المستوحاة من إطلالات أزياء الشوارع مع الجيوب العملية والأربطة. تتميز الارتباطات المتباينة والرقع المصمّمة بشكل معقد بتفاصيل جمالية تعكس الشريط المذهب لغرفة دوقة مانتوفا. تضم المجموعة لوحة ألوان من البني المحمرّ والفضي الغامق والترابي والأسود والأبيض الملطّخ بالألوان الناعمة مثل ألوان الباستيل.

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من مجموعة Max Mara لموسم ربيع وصيف 2021



يولد عصر النهضة الجديد صوراً وتصاميم جديدة؛ من القصيرة الناعمة إلى الطويلة الضخمة. مع أكمام مفتوحة لتبدو مثل رداء الكاب أو البلوزات التي تأتي بأكمام واسعة. وتصاميم تتميز بخطوط الياقات المشدودة ببراعة من الكتف إلى الكتف، مستوحاة تماماً من صور شخصيات القرن السادس العاشر.

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من مجموعة Max Mara لموسم ربيع وصيف 2021



تأسست دار Max Mara في عصر آخر للنهضة الجديدة. ومع ازدهار الأزياء والموضة عقب الحرب، أعادت إيطاليا ابتكار الكلاسيكيات بإتقان حرفي ورؤية جديدة في التصميم؛ حيث قامت دار Max Mara بدور رائد. وكانت Max Mara ولا زالت دائماً تتمحور تصاميمها حول الجمالية والعملية والأناقة، وتؤمن أن المرأة تستحق الأفضل من خلال تقديم أفضل ما لديها. أصبحت هذه الرؤية الآن أكثر وضوحاً وجدارة بالاهتمام مع هذه المجموعة. إذاً ما هي الإطلالة الأمثل لتجسيد دور إعادة بناء العالم؟ إنه حتماً رداء الترنش spolverino المصنوع من الكشمير الناعم بلونه الزبدي الأنيق، والبدلة المصممة ببراعة متقنة، ومعطف الترنش بقصّته المثالية، وقميص بوبلين الأصلي مع السروال أنيق بكسرات متقنة؛ إضافة إلى حقيبة Ippolita الواسعة ونظارات شمسية كبيرة الحجم؛ إنها الكيمياء الحديثة من دار Max Mara، هادفة بقدر ما هي فاخرة.

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من مجموعة Max Mara لموسم ربيع وصيف 2021