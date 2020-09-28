مفاجآت اليوم الأخير من أسبوع الموضة في ميلانو

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 سبتمبر 2020 04:33 مساءً - اختتم أسبوع الموضة في ميلانو بضجة كبيرة أمس، حيث قدم بييرباولو بيتشولي Pierpaolo Piccioli المدير الإبداعي لدار أزياء فالنتينو مجموعته لأول مرة في ميلانو، تاركًا الروعة الباريسية المزخرفة لصالونات Salomon de Rothschild، التي كان يقدم فيها عروضه، خلال أسبوع الموضة في باريس، واستبدلها بساحة مسبك المعادن النشط Fonderie Macchi بميلانو.



وجاء هذا القرار كنوع من الدعم الأخلاقي، ولمساندة صناعة الأزياء في إيطاليا، تزامنًا مع أزمة تفشي وباء كوفيد 19، ويعتبر هذا القرار شجاعة كبيرة، تحديدًا عند اختيار مكان يتعارض مع البصريات النموذجية لأسلوب الدار في تقديم الأزياء، خاصة التي تركز على التصاميم الحالمة والرومانسية التي لطالما اشتهرت بها دار فالنتينو Valentino.

فساتين فالنتينو لمجموعة ربيع وصيف 2021





اعتمد بييرباولو بيتشولي على الأسلوب الرومانسي، ولكن بمفهوم مختلف بهذا العرض، بعد الأزمة التي مرّ بها العالم كله منذ تفشي وباء الكورونا، ليعيد تفسير معنى الرومانسية من خلال تصاميمه المختلفة، إذ قال: "أن تكون رومانسيًا يعني أيضًا عدم اتباع القواعد واعتناق المثالية، والتمرد، والقتال من أجل عالم أفضل".



وأضاف: "بالنسبة لي، الرومانسية تتناغم مع الإنسانية، مع حرية التعبير عن هويتنا وتنوعنا، والقبول الحقيقي للتنوع، أي التسامح واللطف، وهذا هو العالم الذي أريد أن أعبر عنه من خلال عملي كمصمم ".



شاهدنا بالعرض خامات الدانتيل، والمكرمة، والكروشيه، والأقمشة المطرزة من بين اللمسات الأنيقة التي أعيدت صياغتها هنا بلمسة "إنسانية" بارعة وأكثر وضوحًا.

بالإضافة إلى البلوزات والبدلات القصيرة والسترات بنسخ متطابقة لكلا الجنسين، وتصاميم متطورة من القفاطين وفساتين الكاب بدقة عالية وفعالة.

لفتنا كذلك رسومات الورود البرية المختلفة على الفساتين، التي استوحاها بييرباولو بيتشولي من فنان النباتات الياباني ساتشي كاواموتو، التي أعاد صياغتها بطريقة حالمة على الموديلات.

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فساتين مجموعة La DoubleJ لربيع صيف 2021



ولننتقل إلى العرض الإفتراضي لمجموعة La DoubleJ، الذي يوحي في النفس أجواء رائعة من البهجة والفرح، وهي الرسالة التي أحبت مديرة الدار الإبداعية JJ Martin، أن توصلها من خلال مجموعتها لربيع وصيف 2021.

وبشكل عام تعتمد الدار على الفساتين الملونة والمزركشة بشكل كبير نسبيًا، ولهذا لم نستغرب عندما شاهدنا هذا الكم الرائع من الموديلات الأنيقة والمبهجة للفساتين.

وبدت جلسة التصوير للعرض وكأنها جلسة في منتجع صحي باهظ الثمن، لسيدات وفتيات يستمتعن بأجواء الصيف الرائعة، بارتداء الفساتين القصيرة المكشكشة مع ألوان مبهجة، بخامات القطن، أو الستان الحريري اللامع، مع أكمام الشراشيب، مع الصنادل الخوص الملونة، واكسسوارات الأحجار كبيرة الحجم، للمسة رائعة من الرفاهية.