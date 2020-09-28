حقيبة الخصر إكسسوار لافت في إطلالات النجمات والمشاهير

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 سبتمبر 2020 04:33 مساءً - برزت صيحة حقيبة الحزام، التي تجمع بين حزام وحقيبة أو عدة حقائب صغيرة، والتي تستخدم لوضع الأغراض الصغيرة مثل النقود والهاتف المحمول.

وقد وقعت العديد من النجمات والمشاهير مؤخراً في حب صيحة حقيبة الخصر . شاهدي مجموعة من صيحة حقائب الخصر موضة موسم خريف 2020.



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حقائب الخصر التي اعتمدتها النجمات



سيرين عبد النور



اختارت سيرين عبد النور حقيبة الحزام السوداء، ونسقتها مع قميص أبيض وسروال قصير باللون الأسود.



أيضاً اعتمدت الفاشينيستا دلال الدوب حقيبة الحزام التي تجمع بين اللونين الأبيض والأسود، ونسقتها مع معطف أسود.



ونسقت الفاشينيستا مريم محمد حقيبة الحزام السوداء مع كنزة باللون الأبيض وسترة بدون أكمام باللون البني وسروال جينز.





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حقائب الخصر من توقيع أشهر الماركات





FENDI





قدمت العديد من الماركات حقيبة الحزام بتصاميم وألوان مختلفة.



برزت هذه الصيحة وبقوة في عرض أزياء فندي باللون الأسود والبني.



كما قدمت ماركة أوف وايت حقيبة الحزام باللون الأبيض وبتصميم أنيق سواء الحقيبة الواحدة أو التصميم بالحقيبتين.



وأعجبتنا حقيبة الحزام من برادا Prada باللون الأسود وحقيبة Rag & Bone باللون البني.



وقدمت بعض الماركات حقيبة الحزام بحجم أكبر قليلاً مثل حقيبة ديور وحقيبة Pyer Moss.



يمكن تنسيق حقيبة الحزام مع القمصان والكنزات والفساتين والمعاطف أيضاً.

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