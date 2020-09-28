استوحي شياكة المحجبات من الفاشينيستا فاطمة العوضي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 سبتمبر 2020 04:33 مساءً - تتبع الفاشينيستا فاطمة العوضي اتجاهها الخاص في الموضة. تم ترشيحها لجائزة IAM Awardsعن فئة الموضة. واشتهرت الإنفلونسر الكويتية بستايلها الذي ألهم العديد من النساء خصوصاً المحجبات بالإضافة إلى النصائح التي تقدمها.



من هنا، رصدنا في لوكات الفاشينيستا المحجبة فاطمة العوضي العديد من الحيل واللمسات الأنيقة التي جمعناها لك لتستوحي منها طريقة تنسيق ملابس محجبات.



1- السكارف قادر على أن يقلب أي إطلالة مونوكرومية رأساً على عقب وأن يمنحك رقي لا يضاهى. اختاري لوك بلون واحد ومن ثم اختاري سكارف بنقوش واتركيه يتدلى من كتف واحد وستحصلين على فخامة جذابة.













2- بالرغم من أن صيحة تنسيق الحقيبة مع الحذاء لم تعد تلقى رواجاً مثل الماضي، إلا أن فاطمة أثبتت أنها قادرة على أن تكون حيلة لافتة في لوكاتك، خصوصاً إن اخترت الحذاء والشنطة بالخامة والنمط ذاته.





















3- القلادة الطويلة التي تصل الى بطنك هي الديكور المثالي من الحلي مع الفساتين الصيفية المشرقة.











4- اختاري دوماً في جلابيتك لمسة أنثوية مثل الكشاكش أو الأكمام الأنثوية الواسعة عند الرسغ. انتقيها أيضاً بلون طفولي ساحر لتكمل شياكتك.







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5- لا تخافي من مواكبة الصيحات الجريئة مثل النيون. ولكن لمثل هذه الإطلالات قواعد يجب أن تلتزمي بها، كأن لا تختاري لوكك بالنيون بالكامل حتى لا تحصلي على لوك مبالغ به. بل اختاري لون نيون مع خلفية صلبة مثل الأسود والأبيض في لوكك واستمتعي بكل الإنتباه الذي ستحصلين عليه.









6- حين ترتدين فستاناً أو جلابية بالأحمر، تتسائلين على الدوام أي لون تختارينه لحذائك؟ العوضي تجيب عن هذا السؤال بتنسيق الحذاء الأحمر مع الجلابية الحمراء.











7- البدلة النسائية تبدو رائعة عليك، خصوصاً إن كنت محجبة واخترتها بنقوش لافتة مثل المربعات ولون زاهي ورصين في آن.













8- الحقائب الكبيرة تشكل عودة كبيرة للخريف، لا تخافي من أن تركبي قطار هذه الصيحة وأن تكوني أول من يعاود مواكبتها.