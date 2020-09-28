مكياج خليجي للسهرات من ليالي دهراب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 سبتمبر 2020 04:33 مساءً - ليالي دهراب، ممثلة كويتية بدأت مجالها الفني في عام ٢٠١٨، واستمرت حتى الآن في الكثير من المسلسلات وأعمال السينما والمسرح. وعلى الرغم من أنها لا تزال جديدة في المجال الفني، فإنها شاركت في عشرة أعمال بأدوار مختلفة تناسب شخصيتها. وعلى صعيدها الشخصي، تشارك ليالي دهراب الكثير من إطلالاتها ويومياتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما إنستجرام، حيث يتابعها فيه حوالي ٦٩٠ ألف شخص. ومن وحي حسابها الرسمي في إنستجرام استوحينا لكِ -عزيزتي- منها سبع إطلالات عصرية بالمكياج المميز، فطبقي ما يناسب شخصيتك منه.

المكياج الزهري لإطلالة أنثوية

المكياج الزهري لإطلالة أنثوية



تُعَدُّ درجات اللون الزهري من الألوان الأكثر استعمالًا في المكياج؛ وذلك لكونها تبرز الأنوثة والجمال على من تضعها، وتناسب تدرجات الزهري ذوات العيون البنية أو الزرقاء، وعن ليالي فقد اعتمدت المكياج الزهري بعدة طرق، وفي أبرز الإطلالات ظهرت بالبلاشر وقلم الروج الزهريين، وزينت عينيها بدرجة لامعة من الزهري المدموج بالبني، ووضعت رموشًا اصطناعية.

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المكياج الترابي من ليالي دهراب

المكياج الترابي من ليالي دهراب



يُعَدُّ المكياج الترابي من أكثر الألوان جاذبية في المكياج، ويناسب لون العيون البنية أو العسلية أو الخضراء بالأكثر. وعن ليالي فقد اعتمدت المكياج الترابي مع العدسات الرمادية، وزينت عينيها بتدرجات اللون البني، واعتمدت الأبيض في الجفن ومدمع العين، ورسمت عينيها بقلم الكحل الداخلي باللون الأسود مع الرموش الاصطناعية، واستعانت بطلاء الشفتين والخدين البني مع رسمة الحواجب العريضة لتمنحها مظهرًا مميزًا.

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وفي إطلالة أخرى تجملت برسمة بنية للعين مزينة بقلم الكحل الأسود مع البلاشر والروج الزهريين لخيار بسيط ويطبَّق بسهولة، وفي مظهر آخر مناسب للحفلات الضخمة تألقت ليالي بمكياج مميز مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر مع البلاشر والآيشادو البني، وأضافت بعض الجليتر اللامع في الجفن لتكمل جمالها.



مكياج العينين الأسود لخيار عصري

مكياج العينين الأسود لخيار عصري



يتميز مكياج المناسبات بأسلوبه الجَرِيء وألوانه الدّاكنة، لذا يمكنك استخدام مكياج يُظهرك بإطلالة عصرية وجذابة كمكياج العينين الأسود المناسب لأغلب الإطلالات في السهرات، وقد اعتمدت ليالي عدة طرق؛ فتجملت في الأولى بدمج اللونين الأسود اللامع في الجفن والبني أسفل الحواجب مع البلاشر الزهري وقلم الروج الأحمر لخيار كلاسيكي، وفي الثانية اختارت إطلالة أكثر جرأة باستخدام اللون الأسود اللامع لطلاء الشفتين وفي الجفنين، واستخدمت بلاشر بنيًّا لتكمل جمالها.

ترغب النساء في الحصول على مكياج متألق ومميز في آن واحد، والأهم من ذلك أنهن يفضلن المكياج الذي لا يكلِّف الكثير من الوقت والجهد، وفي الوقت نفسه يساعدهن في إبراز جمالهن، لذا استوحينا لكِ -عزيزتي- من وحي الفنانة ليالي دهراب عدة خيارات، يمكنك اعتماد بعض الأفكار منها لتزيدي من جمالك في المناسبات، وطبقي نصائحنا لتظهري بإطلالة متكاملة.

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