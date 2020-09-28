مستحضرات تجميل تحتاج إلى ثلاجة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 سبتمبر 2020 04:33 مساءً - مستحضراتنا التجميلية الغالية، لم تعد غالية على نفوسنا فقط كقيمة معنوية، وإنما صار ثمنها باهظًا نظرًا للمكونات التي تصنع منها، لذا فإننا لن نتأخر عن حمايتها وإطالة عمرها، ولكن هل من بينها أدوات يجب وضعها في الثلاجة وأنت لا تعلمين؟

لا توجد إجابة بنعم أو لا، تنفع لكل أنواع مستحضراتنا معًا، فبعض المكونات تفسد في الثلاجة، والبعض الآخر لا يتأثر، لذا دعينا نقسمهم حسب المكونات.

كقاعدة عامة:

صنعت مستحضرات التجميل لتوضع في درجة حرارة الغرفة العادية، لأن مكانها هو تسريحتك، أو خزانة الحمام، بدون أي مصادر للضوء أو البلل، وما دون ذلك سيكون موضحًا على علبتها، ولكن هل يمكن أن تستفيد بعض مستحضراتنا الغالية والمهمة، من بعض البرودة؟ وإن لم يكن الأمر كذلك فلماذا صارت هناك بعض الشركات التي تنتج ثلاجات مخصصة لمستحضرات التجميل؟



سكان الدول الحارة:



إن كنت من سكان المناطق الحارة والقريبة من خط الاستواء، فعلى الأغلب ستحتاجين لتخصيص صندوق لبعض أدواتك في ثلاجة المنزل، على الأقل في فترة الصيف الشديد، الذي تتخطى فيه درجات الحرارة في بلادنا الأربعين والخمسين، ونرى عمدان إشارة المرور تذوب، فهل لا تذوب مستحضراتنا الغالية؟



ولكن ما هي المكونات التي تستفيد من الثلاجة؟

تابعي المزيد: مكياج خليجي للسهرات من ليالي دهراب

Advertisements



المستحضرات التي يجب وضعها في الثلاجة:

المستحضرات التي يجب وضعها في الثلاجة



أي مستحضر طبيعي، سواء ماسك قمت بتحضيره في المنزل، أو منتج من أحد الماركات التي تستعمل المكونات العضوية فقط، فانه بحاجة لأن يوضع في الثلاجة بلا أي شك.

المستحضرات تذوب في الحرارة العالية، كالروج والكونسيلر والمنتجات التي تمت صناعتها على شكل عصى "stick"، مثل الكونتور والبلاشر، كلها ادوات ستذوب منك مع الوقت في الحرارة الشديدة ويفسد قوامها.

المستحضرات ذات القوام المائي مكتوب عليها water based.



أدوات ستستفيد من وضعها في الثلاجة:

أدوات ستستفيد من وضعها في الثلاجة



المانيكير من الأدوات التي لا تحتاج، إلا أنها لن تمانع أن توضع في الثلاجة ليمتد عمرها ويظل قوامها متماسكًا ولونها على حاله الأول، ولا تنفصل مكوناتها.

الكريمات المخصصة للعينين والوجه، ستستفيدين من برودتها على البشرة، بإحساس انتعاش لا مثيل له، كما أن استعمالها في الصباح يخفف من انتفاخ أول ساعة بعد الاستيقاظ.



منتجات لا توضع في الثلاجة:

منتجات لا توضع في الثلاجة



هذه المنتجات ستفسد تمامًا إن تم وضعها في الثلاجة، وهي أي منتجات مصنوعة من الزيت والشمع والسيليكون، مثل كريم الأساس المخصص للبشرة للخافة، وادوات المكياج الكريمية الأخرى وأدوات تثبيت المكياج وأدوات تصفيف الشعر، والكريمات الواقية من الشمس، وذات القوام الفومي والرغوي.

تابعي المزيد: كيف تخفي نادين نجيم ندبات وجهها بالمكياج؟