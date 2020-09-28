كيف تخفي نادين نجيم ندبات وجهها بالمكياج؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 سبتمبر 2020 04:33 مساءً - أصيبت النجمة نادين نجيم بجروح عميقة في وجهها نتيجة الزجاج الذي تطاير بسبب انفجار مرفأ بيروت، إلا أنها نشرت مؤخراً صوراً عبر موقعها في إنستقرام، ظهرت من خلالها ببشرة متوردة خالية من الندبات والشوائب، التي أكدت أنها عملت على إخفائها بواسطة المكياج . وفي هذا المقال، نرصد لك كيفية إخفاء الندبات العميقة في الوجه باستخدام مستحضرات المكياج.



هل تختفي ندبات وجه نادين نجيم؟

خطوات إخفاء ندبات الوجه بالمكياج



على رغم إصابات وجهها العميقة، يبدو أن النجمة نادين نجيم بدأت تتعافى تدريجياً، لكن هل ستخضع لعمليات تجميل تخفي تلك الندبات، أم أن النجمة ستعمل على تمويهها من خلال استخدام مستحضرات المكياج، التي تمتلك القدرة على إخفاء ندوب الوجه بشكل كلي؟ الإجابة الأكيدة ستكون لدى نادين نفسها خلال الأيام القادمة. أما أنت، فتعلمي كيفية إخفاء ندبات الوجه بالمكياج بطريقة سهلة.

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خطوات إخفاء ندبات الوجه بالمكياج





تقشير البشرة

تقشير البشرة



غالباً ما تتشكل طبقة علوية من خلايا الجلد الميت فوق ندبات الوجه العميقة، بالتالي يعد تقشير البشرة خطوة أولى مهمة جداً في تطبيق مكياج يعمل على إخفاء الندبات، لا سيما أن الندبات تكون ذات ملمس جاف وسميك، مما يجعل تغطية البشرة مهمة صعبة. استخدمي مقشراً للوجه يحتوي على حبيبات صغيرة تعمل على إزالة الجلد الميت بلطف وتساعد في دوران الخلايا، ومن الأفضل أن يكون غنياً بحمض اللاكتيك، لأنه يمتلك قدرة فائقة على إزالة الجلد الميت وتنعيم ملمس البشرة.

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ترطيب البشرة

ترطيب البشرة



بعد الانتهاء من التقشير، من المهم جداً ترطيب البشرة، لأن هذه الخطوة تساهم في تليين الندبة وخلق سطح أملس، وتسهيل عملية استقبال البشرة لمستحضرات المكياج، ومزجها بشكل سلس على بشرة الوجه.

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استخدام كريم تسمير البشرة

استخدام كريم تسمير البشرة



يعد كريم تسمير البشرة فكرة جيدة لإخفاء الندبات العميقة، لا سيما الحديثة منها، فهو يساعد في التخفيف من آثار هذه الندبات ويسهل عملية وضع كريم الأساس.

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كريم أساس بتغطية عالية

كريم أساس بتغطية عالية



إجمالاً، يمكنك العثور دائماً على كريمات أساس بتغطية عالية جداً تعمل على إخفاء ندبات الوجه العميقة، لكن ما لا تعرفه كثيرات من النساء، أن بعض شركات التجميل صممت ما يسمى بمكياج التمويه، والذي يشتمل على كريمات ذات تغطية أكبر بكثير من الكريمات العادية. تأكدي من مطابقة كريم الأساس للون بشرتك، وإذا لم تجدي اللون المناسب، بإمكانك مزج العديد من درجات الألوان للحصول على اللون المناسب لبشرتك.



تثبيت المكياج

تثبيت المكياج



نظراً الى أن الندبات تتطلب تغطية مكثفة، فقد تعانين بعد ساعات عدة من سيلان المكياج، لذلك احرصي على وضع بودرة الكاموفلاج المثبة، التي تساعد في تثبيت تغطية البشرة حتى لو تعرضت للتعرق أو الرطوبة القوية. واحرصي عل تطبيقها بواسطة فرشاة ناعمة ورقيقة، مما يضمن لك تطبيق البودرة بشكل خفيف ومتساو.