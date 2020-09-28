تخلصى من احمرار بشرتك بمواد الطبيعة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 سبتمبر 2020 04:33 مساءً - تعاني الكثير من السيدات من مشاكل احمرار البشرة وبالأخص ذوات البشرة الحساسة، لاسيما في هذه الأوقات من العام والتي تتغير فيها فصول السنة لتحمل الكثير من الشوائب التي قد تسبب للبشرة المزيد من الحساسية والحبوب التي تسبب الاحمرار.

وعلى الرغم من أنّ كريمات البشرة التي تختص بـ علاج الحبوب والبثور قد تكون مجديةً إلا أنها قد تحتوي على حمض الصفصاف أو البنزويل بروكسايد. وهي مواد قد تؤدي إلى زيادة جفاف البشرة والتهاباتها لتكون النتيجة زيادة الاحمرار بدلًا من معالجته!! ولذلك فإنّ أفضل الطرق المستخدمة للتخفيف من احمرار البشرة هي الطرق الطبيعية التي تعتمد على عناصر الطبيعة المفيدة والمغذية للبشرة، والتي من أهمها:



1.دقيق الشوفان:

دقيق الشوفان

يعتبر دقيق الشوفان من مكونات الطبيعة المدهشة للبشرة. فهو بارع في علاج مشاكل البشرة التي تختص بالجلد كحروق الشمس، الاحمرار، الحبوب والاكزيما. كل ما عليك فعله للاستفادة من الشوفان في أبسط قناع هو إضافة القليل من الماء إلى ملعقتين من الشوفان وتطبيقه على البشرة. وهناك بعض الأقنعة المركبة الأخرى التي تجمع بين الشوفان ومكونات الطبيعة الأخرى لعلاج مشاكل البشرة المختلفة.



2.الحليب:

الحليب

يعتبر الحليب علاجًا فعالًا للبشرة. فهو بمثابة إكسير الحياة لها. قومي بتمرير قطنة مبللة بالحليب على الوجه والرقبة ليعمل على تهدئة بشرتك على الفور؛ كما يمكنك مزج (ملعقة من الحليب+ ملعقة من الماء+ لمسة من العسل) ثم وضع المزيج على بشرتك مرتين أسبوعيًّا لمزيد من التغذية والإشراق لبشرتك.

Advertisements



3.الشاي الأخضر:

الشاي الأخضر

يعمل الشاي الأخضر على قبض الأوعية الدموية التي تسبب الالتهاب والاحمرار، كما أنه مضاد رائع للالتهابات؛ بعد شربك لكوب من الشاي الأخضر قومي بتمرير كيس الشاي على بشرتك لتهدئتها والشعور بنضارتها، كما يمكنك تبريد أكياس الشاي قبل الاستخدام لمزيد من الانتعاش.



4.زيت جوز الهند:

زيت جوز الهند

هو بمثابة منتج الجمال الطبيعي للبشرة؛ فإذا كان لديك أي بقع جافة أو ملتهبة على بشرتك ضعي عليها زيت جوز الهند واتركيها لتتفاعل مع البشرة وتهتم بنضارتها.

تابعي المزيد : مكونات طبيعية لترطيب الشفاه وحمايتها من التشقق