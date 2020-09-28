محمد الشرنوبي وزوجته يرويان قصة حبهما: "مكنتش فاكرها" (فيديو)

علاقات و مجتمع

عقب مرور أشهر على زيجتهما، تحدث الفنان محمد الشرنوبي وزوجته ومدير أعمال المطربة أنغام راندا رياض، عن قصة حبهما للمرة الأولى، عبر برنامج "The Insider بالعربي".

بدأت "راندا" الحديث، بأنها التقت بـ"شريك حياتها" لأول مرة خلال تصويره أغنية "فاكر زمان" مع المطربة أنغام خلال فعاليات مهرجان الجونة، مضيفة: "كل واحد سلم على التاني من بعيد من غير كلام".

وتابعت أنهما التقيا مجددًا خلال دعوته لحفل ألبوم أنغام الأخير "حالة خاصة جدًا"، "كنت بتعامل بشكل رسمي جدًا، ثم التقيت به بالصدفة خلال الاستمتاع بالإجازة الصيفية في الساحل الشمالي، ولما لقيته في وشي سلمت عليه، بس حسيته مش فاكرني"، ليرد الفنان الشاب: "ما كنتش فاكرها أصلا خالص".

وأشار إلى أنه تذكرها لاحقها، ليبدأ في الحديث معها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لتبدأ قصة حبهما.

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احتفل الفنان محمد الشرنوبي، عبر "إنستجرام"، بعيد ميلاد زوجته، بمشاركة عدد من الصور التي تجمع بينهم، قائلًا: "كل سنة واحنا مع بعض وانتي طيبة و حنينة واجمل حاجة حصلتلي في حياتي، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي.. بحبك".

تفاعل عدد كبير من متابعي الفنان مع المنشور الذي شاركه، متبادلين التهانئ والمعايدات، من داخل الوسط الفني وخارجه، وكان من بينهم الفنانة هاجر الشرنوبي، إذ علقت"كل سنة وانتي طيبة ياراندا، كل سنة وانتم مع بعض حبايبي، واكتفت الفنانة هدى المفتي بوضع الإيموجي".

وعلقت راندا زوجة الفنان على منشوره، قائلةً"بحبك".