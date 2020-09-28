زواج اللبنانية زينة مكي من مسيحي يثير الجدل: ولادك على ديانة مين؟

علاقات و مجتمع

سيل من الانتقادات والتساؤلات وجهها جمهور الفنانة اللبنانية زينة مكي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تعليقًا على الصورة الأولى التي شاركتها من حفل زفافها على الموسيقي اللبناني نبيل خوري، كونهم مختلفي الديانة، فهو على الديانة المسيحية وهي على الدين الإسلامي.

مئات التعليقات تلقتها الفنانة على صورة حفل زفافها الأولى، وكان من بينها التعليق على اختلاف الديانة، فقد علقت إحدى المتابعين، قائلًة: "كيف مسلمة تتزوج مسيحي شو الدين صار على كيفك ست زينة ولا صرتي مسيحية عشان تقدري تتزوجيه، ولادك راح يصيروا على أي ديانة".

زينة مكي بعد ارتباطها بشخص على الديانة المسيحية: أولادي سيسجلون على دين أبيهم

وكانت أعلنت زينة مكي، في 2019، خلال لقائها في برنامج ​spot on​ مع الإعلام​ي ​رالف معتوق​، عبر أثير إذاعة ​صوت لبنان، إنها تعيش حالة حب منذ أكثر من سنة مع شريك بعيد كل البعد عن الوسط، وتقول: "نعيش راهناً في لبنان إلا أننا نفكر بالاستقرار مستقبلا في الخارج، ولأن العلاقة تجمعني بشخص من الديانة المسيحية فطبعاً نتجه نحو الزواج المدني، ولكل واحد منا تقاليده.

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وعن كيفية تربية أولادها وعلى أي ديانة سيكونون، قالت: "دخلتُ إلى الكنيسة أكثر من مرة وسأربي أولادي على الانفتاح وترك حرية الاختيار لهم، على الرغم من أنهم سيسجلون على دين أبيهم".

وتابعت مكي: "قد يكون الأهل غير موافقين على هذه الخطوة لكن أهلي يفكرون بالطبع بالموضوع ومهما سيحصل سيتركون لي حق الاختيار".

زينة مكي تتلقى عرض الزواج داخل جيم

بطريقة غير مألوفة داخل إحدى صالات الجيم، وبحضور الجميع، استغل الموسيقي اللبناني نبيل خوري، استعداد الفنانة الشابة اللبنانية زينة مكي، لأداء التمارين اليومية كما اعتادت، ليفاجئها بطلب الزواج منها، محضرًا بين يديه خاتم الخطبة، في مشهد رومانسي جالسًا على ركبتيه، مرددًا عبارة "بدك تصيري مرتي".

لم تكن الفرحة تسع الفنانة الشابة من الموقف الذي فعله حبيبها حتي يتقدم لخطبتها، ما جعلها تدخل في نوبة من البكاء والضحك في آن واحد.

مقطع فيديو لا تتعد مدته الثواني، شاركته العروس الشابة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء تلقيها عرض الزواج داخل صالة الجيم وهى بملابس الرياضة، وأرفقت تعليقًا قالت خلالها "رغم كل شي عم يمرق فيه بلدنا ونحنا، ورغم كل الزعل يللي بقلبي وبقلبو".

تغزلت الفنانة الشابة بالموسيقي اللبناني، خلال منشورها، قائلةً: "نبيل هو السبب يللي عم بيخلّيني اوقف على أجريي كل يوم، بنُص زعلي وبنُص تعصيبي، وبنُص تمريني اليوم، بيقللي بدِّك تصيري مرتي؟ أنا يللي بحياتي ما تخيّلت أعمل هيك خطوة.. إلا بس فات هّو عحياتي.. إيه.. أكيد إيه وعفكرة.. أنتَ يللي خلّيتني اسمع الموسيقى".