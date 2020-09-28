منى زكي في أحدث جلسة تصوير بفستان أسود مكشوف البطن

علاقات و مجتمع

بإطلالة سوداء شاركت الفنانة منى زكي، أحدث جلسة تصوير خضعت لها من خلال حسابها على خاصية الأستوري بـ "انستجرام". وظهرت زكي مرتدية فستان أسود قصير من قطعتين ومفتوح من البطن، وارتدت مجوهرات أبرزت جمال وأناقة إطلالتها، معتمدة على تسريحة شعر بسيطة تتناسب مع ظهورها. ‎‎ Advertisements وكانت قد ظهرت منذ منذ أيام الفنانة منى زكى في جلسة تصوير جديدة مع قرب انتهاء فصل الصيف، مرتدية فستان ‎يكشف عن ساقها معلقة عليه :"نهاية سعيدة للصيف". وخرجت منى زكى من السياق الرمضاني الأخير 2020 لانشغالها في تصوير مسلسل "تقاطع ‏طرق".

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