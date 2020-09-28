محمد الشرنوبي يوجه رسالة لزوجته في عيد ميلادها: أجمل حاجة حصلتلي في حياتي

علاقات و مجتمع

احتفل الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد ميلاد زوجته راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، بمشاركة عدد من الصور التي تجمع بينهم.

وتغزل الشرنوبي في راندا خلال تعليقه، قائلًا"كل سنة واحنا مع بعض وانتي طيبة و حنينة واجمل حاجة حصلتلي في حياتي، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي.. بحبك".

تفاعل عدد كبير من متابعي الفنان مع المنشور الذي شاركه، متبادلين التهانئ والمعايدات، من داخل الوسط الفني وخارجه، وكان من بينهم الفنانة هاجر الشرنوبي، إذ علقت"كل سنة وانتي طيبة ياراندا، كل سنة وانتم مع بعض حبايبي، واكتفت الفنانة هدى المفتي بوضع الإيموجي".

وعلقت راندا زوجة الفنان على منشوره، قائلةً"بحبك".

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وكانت "راندا" تتحدث طيلة فترة خطوبتهما، عن علاقتها بـ"الشرنوبي" عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال خاصية "الاستوري".

الحديث عن فارق العمر، وتجارب الشرنوبي السابقة دوما ما كانت تتصدر كل مناقشات "راندا" مع متابعيها.

"مش أكبر منه بـ10 سنين والتجارب مش عيب"

أوضحت "راندا" أنها تبلغ 26 عاما، وأن الحديث عن كونها أكبر من محمد الشرنوبي، بـ10 أعوام، ما هو إلا "كلام ناس فاضية".

وعن علاقات الفنان السابقة، حيث خطب مرتين من قبل، قامت إحدى المتابعات بسؤالها: "مخوفتيش من شرنوبي عشان بيفسخ ويخطب كتير؟"، لترد راندا: "مش عيب ولا غلط إن الشخص يكون له تجارب قبل ما حد يرتبط بيه، وساعات بيكون أحسن لأنه خلاص بقى عارف هو عاوز إيه".

وأرسلت إليها متابعة أخرى، قائلة: "شرنوبي بيغير عليكي"، لتُجيب الأخيرة: "غيرة حلوة مش وحشة".

وتحدثت "راندا" عن علاقتهما خلال إجابتها عن سؤال من إحدى المتابعات: "مش خايفة من شرنوبي؟"، لترد الأخيرة: "مينفعش أكون مع راجل حنين وطيب وجدع زيه وأخاف".

فيما وردها سؤال آخر، حول ما إذا كانت ستصبح مديرة أعمال الشرنوبي، لتجيب: "كفاية عليا أكون مراته".