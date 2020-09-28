"شكله اتغير تماما".. معلومات عن "الطفل كاظم" بطل "الدادة دودي" بعد خطوبته (صور)

لايف ستايل

تغير ملحوظ في ملامح الفنان أحمد عماد منذ عمله في المجال الفني خلال طفولته حتى الآن، ما لقي تفاعلا واسعا من متابعي "السوشيال ميديا" على صوره الأخيرة خلال الاحتفال بخطوبته الشهر الجاري.

خلال الاحتفال بالخطوبة، ظهر "عماد" بشعر قصير وشارب ولحية، خلال احتفاله بالخطبة، مرتديًا بنطلون فاتح اللون "مقطع" وقميص أخضر غير منقوش، فيما أطلت العروس بفستان أبيض طويل خالِ من الرسومات، والذي تميز بأنه بدون أكمام، مع اختيارها تسريحة شعر إنسيابية.

خلال الساعات الماضية، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صور الخطوبة، وسط مئات الآلاف من التعليقات بين المباركة والاستغراب من تبدل ملامح "الطفل كاظم"، أبرزها: "هو أنت كبرت إمتى.. أنا مش مصدقة إن الدادة دودي عدى عليه 12 سنة"، و"هضمك كدة لقائمة الكراش مع أحمد عز"، و"أنت أكيد مش كاظم وبتضحك علينا"، "شكلك أتغير تماما".

"هن" رصد أبرز المعلومات عن أحمد عماد، خلال الفقرات التالية.

- يبلغ من العمر 24 سنة.

- اشتهرت بمشاركته بدور "كاظم" في فيلم "الدادة دودي" الذي عُرض 2008.

Advertisements

- تحدث لـ"الوطن" سابقًا عن تعامل مخرج فيلم "دادة دودي علي إدريس، قائلًا إنه كان يعامله معاملة سيئة للغاية، طوال فترة التصوير، ويضعه في مواقف محرجة، وكان يطالبه بعدم الجلوس مع باقي الأطفال في الفيلم، مشيرًا إلى كواليس آخر مشهد والذي تحدّث فيه لأول مرة: "لم يصافحني تمامًا وقتها، وكان يُعامل فريق العمل بعنف شديد، وطالبني بضرورة تذكر موقف مؤثر تعرضت له كي يُساعدنا لحظة البكاء، فتذكرت وفاة صديقي، لكن بكيت في النهاية بسبب معاملة المخرج لي"، بغرض مساعدته على الدخول في المود.

- دشن حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" في 2013، ويتابعه ما يتجاوز الـ120 ألف شخص.

- وفي 2019، فاجأ متابعيه بصورة تجمعه بوالدته، وسط عشرات التعليقات التي تتحدث عن صغر سنها، من بينها: "افتكرتها أختك أو خطيبتك"، و"دة أنا اللي ماما وتيتة كمان".

- من أبرز هوايته السفر والترحال، ومن أبرز الدول التي زارها: هولندا ولبنان.