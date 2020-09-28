بعد مغازلة ميدو.. حقيقة انتقال الحسناء أليسا شميدت لتدريب بروسيا دورتموند

علاقات و مجتمع

لا يزال الاهتمام الإعلامي مستمر بمدربة اللياقة البدنية الألمانية أليسا شميدت، عقب تغزل لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق أحمد حسام ميدو بها، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر"، بعد تأكيده انتقالها للعمل ضمن الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني.

يأتي ذلك بالتزامن مع نشر المواقع الأجنبية تفاصيل التعاون، مؤكدًا على عدم توقيعها للنادي الألماني حتى الآن، لافتين إلى أن النادي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بنشره صورا لها مرفقة بتعليق: "تعرف على مدرب اللياقة البدنية الجديد لبوروسيا دورتموند.. تم التصويت عليها كأكثر رياضية جاذبية في العالم في يناير".

وبحسب موقع herber triver online news، فإن المدربة الشابة تم استضافتها في تدريبات اللياقة البدنية بالفعل، وأعربت عن إعجابها بمستوى الناشئين، دون توقيع العقد، كما أن اسمها لم يُكتب ضمن قائمة المدربين بالموقع الرسمي للفريق.

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ومنذ يومين، علق أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي الزمالك على اختيار مدربة اللياقة البدنية الحسناء، أليسا شميدت، ضمن الجهاز الفني الجديد لفريق بروسيا دورتموند الالماني، مغردًا: "مدربة اللياقة الجديدة لبروسيا دورتموند، والله لو كنت لسه بلعب أروح دورتموند من غير تفكير".

أبرز المعلومات عن أليسا شميدت

يشار إلى أن شميدت حققت نجاحًا ملحوظًا العام الماضي، من خلال مساعدة الرباعية الوطنية في الحصول على برونزية بطولة أوروبا تحت 23 سنة في تتابع 4x400.

وحصلت على لقب "أكثر رياضية جاذبية في العالم" من قبل المجلة الأسترالية "Busted Coverage"، بسبب مظهرها المُلفت وملامحها الجميلة وشعرها الأشقر الطويل.

ساعدها جمالها في الشهرة ومنحها فرصة للعمل كعارضة أزياء ونجمة إعلانات، ولكنها تفضل رغم ذلك أن يعجب بها الناس لمهاراتها الرياضية، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.