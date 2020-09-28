الامارات | رئيس الوزراء الأردني يودع أعضاء حكومته برسالة على الـ "واتساب"

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الأردني يودع أعضاء حكومته برسالة على الـ "واتساب" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز رسالة وداعية إلى وزراء حكومته، عبر جروب الواتساب الخاص بهم، بعد أنباء عن قرب استقالة حكومته بين يوم وليلة، حيث تعتبر استقالة الحكومة استحقاقا دستوريا بعد حل مجلسي النواب والأعيان الذي صدرت به إرادة ملكية أول من أمس.

وأرسل الرزاز برسالة لأعضاء حكومته على "واتساب" جاء فيها :

"زملائي وزميلاتي الأعزاء، لقد تشرفت بالعمل معكم في هذه الحكومة وبثقة سيدنا الغالية وسعينا معاً لخدمة الوطن والمواطن في ظروف صعبة، فاجتهدنا وأصبنا أحياناً، وأخطأنا أحياناً وصححنا مراراً. وقد تعاهدنا معاً أن نعمل بجد وإخلاص حتى آخر ثانية من عمر هذه الحكومة. لذلك، كلي أمل وثقة بأنكم سوف تتابعون تفاصيل العمل في وزاراتكم وكافة القرارات التي تتطلب التعامل السريع المطلوب مع الجائحة أو القرارات الاستراتيجية المتعلقة بأولويات التنمية من سياسات وتشريعات وخدمات. بمعيتكم سنحمل المسؤولية التي كلفنا بها سيد البلاد ونصدع للاستحقاق الدستوري كأننا سنغادر بعد ثوانٍ من الآن، ونخدم بتفانٍ لآخر لحظة، وكأننا مستمرون دهراً. وفقنا الله جميعاً بحمل المسؤولية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news